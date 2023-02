Disco-Bekanntschaft wird neuer Trainer: TSV Neuried rüstet zur Rückrunde auf

Flexibilität ist für Christian Rockmeier wichtig. „Man muss nicht 90 Minuten lang Angriffspressing spielen“, sagt der neue Trainer der Frauen des TSV Neuried. Aber viel Ballbesitz findet er grundsätzlich gut. © Michael Schönwälder

Die Bezirksoberliga-Mannschaft des TSV Neuried entwickelt sich seit Jahren konstant weiter, trotz mehrerer Trainerwechsel. Seit zwei Wochen trainieren die Fußballerinnen mit Christian Rockmeier

Neuried – Der Trend bei den Fußballerinnen des TSV Neuried zeigt seit fünf Jahren konstant nach oben. Auf den vierten Platz in der Bezirksliga 2018 folgte ein Jahr später der Aufstieg als Tabellenzweiter in die Bezirksoberliga. Dort sicherten sich die Neuriederinnen in der coronabedingt abgebrochenen Saison 2019/21 zunächst Platz sieben, in der vergangenen Saison landeten sie auf Rang vier. Aktuell sind sie zwar nur Tabellensechster der Bezirksoberliga Oberbayern, es bleiben ihnen aber noch 13 Spiele, um in der Tabelle nach oben zu klettern und den Trend fortzusetzen. Selbst Platz eins ist lediglich fünf Zähler entfernt.

Doch obwohl die Zahlen für eine konstante Entwicklung sprechen, ging es in den vergangenen Jahren nicht immer ruhig zu. Es gab zahlreiche Trainerwechsel, allein in dieser Saison hatten bereits drei verschiede Cheftrainer das Sagen. Im Winter hat mit Christian Rockmeier erneut ein neuer Cheftrainer die Verantwortung für die Neurieder Fußballerinnen übernommen (wir berichteten).

Der 35-jährige Münchner kommt vom TSV Gräfelfing, wo er knapp zwei Jahre lang als Trainer der aktuellen U15-Junioren tätig war. In dieser Zeit erwarb er auch seine C-Lizenz. „Die Mannschaft war super, die Jungs sind mir sehr ans Herz gewachsen“, sagt Rockmeier rückblickend. In Gräfelfing feierte er gemeinsam mit Trainerkollege Andreas Maisberger einige Erfolge, unter anderem den Aufstieg von der Kreisklasse in die Kreisliga. „Wir haben einiges voneinander gelernt“, betont Rockmeier.

Nun freut er sich auf die Chance, in einem neuen Umfeld erste Erfahrungen im Erwachsenenbereich zu sammeln. Auf die Mannschaft aufmerksam wurde Rockmeier schon vor einiger Zeit. Der neue Trainer ist Betriebsleiter in der Münchner Großraumdisco „Nachtgalerie“, wo eine der Neurieder Spielerinnen als Barkeeperin arbeitet. Man kam über Fußball ins Gespräch, und Rockmeier sah sich auch schon die eine oder andere Partie an.

Der neue Coach, der weiterhin von der bisherigen Co-Trainerin Emma Zielinski unterstützt wird, war als Spieler für den FC Wacker München, den SV Zamdorf und den SV Dornach aktiv. Er musste seine Laufbahn jedoch aus gesundheitlichen Gründen frühzeitig beenden. Als Trainer sieht er sich als eher ruhigen Typen. „Ich schreie an der Seitenlinie nicht so viel herum und versuche, eher motivierend einzuwirken. Es bringt ja wenig, rumzuschreien, nachdem der Fehler schon passiert ist“, sagt Rockmeier. Er lege außerdem viel Wert auf Disziplin, ein gesundes Mannschaftsgefüge und einen respektvollen Umgang.

Rockmeier bezeichnet sich als Freund von Ballbesitzfußball und Kombinationsspiel, betont aber gleichzeitig die Bedeutung von Flexibilität. So müsse man etwa „nicht 90 Minuten lang Angriffspressing spielen“.

Die verbleibende Spielzeit sieht er als Übergangsphase, in der er und die Mannschaft sich aneinander gewöhnen können. „Es braucht natürlich ein bisschen Zeit, wenn man etwas umstellen möchte“, sagt er. Im Mannschaftstraining befindet sich der Tabellensechste bereits seit knapp zwei Wochen, die Restsaison startet am 12. März mit einem Heimspiel gegen den TV Altötting.