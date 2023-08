Neuried-Coach Dörfler kristiert Englische Woche: „Man könnte im November länger spielen“

Startelfeinsatz fraglich: Angreifer Maximilian Schwahn fährt angeschlagen mit nach Landsberg. A-Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Englische Woche in der Bezirksliga Süd: Am Dienstag reist der TSV Neuried nach Landsberg. Trainer Dörfler fordert wegen der hohen Belastung ein Umdenken.

Neuried – Es geht Schlag auf Schlag. Nur drei Tage nach der 1:2-Niederlage gegen den ASV Habach ist der TSV Neuried schon wieder gefordert. Heute Abend treten die Bezirksliga-Fußballer von Trainer Daniel Dörfler bei der FT Jahn Landsberg, einem weiteren Aufsteiger, an (19.30 Uhr, Jahnstraße).

Sonderlich begeistert ist der Neurieder Trainer nicht über die Englische Woche. „Da könnte man sich schon mal Gedanken darüber machen. Stattdessen könnte man ja auch im November länger spielen. Es gibt ja keinen Münchner Verein, der keinen Kunstrasen hat“, sagt Dörfler.

Startfelfeinsatz von Schwahn und Wippert gegen Landsberg fraglich

Der Übungsleiter versucht trotz der hohen Belastung schon früh in der Saison, nun alles dafür zu tun, damit die Mannschaft nicht wieder ähnlich viele Verletzte zu beklagen hat wie im Vorjahr. „Unser großes Ziel ist es, gesund durch August und September zu kommen“, sagt der TSV-Coach. So wurde gestern Abend im Sportpark zwar trainiert, die Intensität für die Spieler, die am Samstag 90 Minuten im Einsatz waren, wollte Dörfler aber deutlich reduzieren. Bei den angeschlagenen Maximilian Schwahn und Lasse Wippert, der bisher in beiden Saisonspielen erfolgreich war, ist ein Startelfeinsatz fraglich.

Einen positiven Aspekt hat die Partie heute Abend trotzdem: „Wir können das Spiel von Samstag gleich vergessen machen, anstatt die Niederlage eine Woche lang mit uns herumzuschleppen“, sagt Dörfler. Dafür muss sein Team gar nicht so viel anders machen als gegen Habach, steigern müssen sich die Grün-Weißen trotzdem in einigen Aspekten.

Dörfler fordert absoluten Willen über die gesamte Spielzeit

„Effektivität ist ein Thema; und der letzte Ball im Angriffsdrittel“, sagt der Neurieder Trainer. Zudem hofft er, dass sich seine Mannschaft nicht wieder Leichtsinnsfehler leistet und sich von möglichen Rückschlägen nicht aus der Ruhe bringen lässt. „Der absolute Wille muss 90 Minuten lang spürbar sein“, fordert Dörfler.

Ein Vorteil für den TSV könnte sein, dass Landsberg noch einen Tag weniger Pause hatte. Der Aufsteiger war erst am Sonntag beim FC Wacker München im Einsatz und musste eine Woche nach dem furiosen 5:0-Auftaktsieg gegen den VfL Denklingen ebenfalls eine Niederlage einstecken (0:1). Dennoch warnt Dörfler vor einem mutmaßlich euphorisierten Gegner: „Ich gehe davon aus, dass sie wie Habach sehr positiv gestimmt sind, in der Bezirksliga zu spielen.“ Nicht mit nach Landsberg fährt Ersatztorwart David Novak (Urlaub). (te)