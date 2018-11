Entfesselte Sollner gewinnen 10:2 bei Würmtal

von Eva Ankenbauer schließen

Nach dem Remis gegen den Tabellenersten Lochhausen war die Sollner Erste gut gerüstet für den Vorrundenabschluss gegen die DJK Würmtal. Und, ja, die am vergangenen Wochenende erlittenen Verletzungen von Berz und Steger ließen einen Einsatz zu, wenn auch für Berz nicht von langer Dauer (siehe später). Die Startelf wurde von Coach Guido Wiemann nur auf einer Position verändert: Benedikt Schneiderbauer war wieder einmal dabei; dafür Reinhard Pritzl auf der Bank. Die ersten Tormöglichkeiten hatten die Gäste, doch die Platzherren versuchten sich ihrerseits. Ein Ballverlust der Sollner Abwehr in der 7. Minute hätte die Führung bedeuten müssen, aber der Ball ging im spitzen Winkel vorbei. Ebenso knapp ging ein Sollner Freistoß über den Kasten (9.). In Führung gingen tatsächlich die Gastgeber, und zwar durch Germek nach Ecke von Messmer (11.). Nicht viel später legten freilich die Sollner richtig los. Bene Schneiderbauer drehte die Spielrichtung und legte für Denis Falcan zum 1:1-Ausgleich auf (15.). Gleich darauf nutzte Tobi Steger einen Ballverlust der Würmtaler, und Falcan brachte Solln mit 1:2 in Führung (16.). In der 23. Minute war die Partie dann schon für Jakob Berz vorbei; mit einer äußerst schmerzhaften Oberschenkelverletzung musste er vom Platz geführt werden. Sein Ersatzmann Hannes Frankl fügte sich bald gut in die Mannschaft ein. In den folgenden gut 10 Minuten entwickelte sich ein Schlagabtausch mit sichtbaren Vorteilen für die Gäste. Das Superduo Falcan/Steger war gut unterwegs, und Tobi Steger wurde im Strafraum gelegt. Schiri Kamtsiklis ließ zwar die Karten stecken, gab aber Elfmeter für Solln; den verwandelte Serkan Aksoy in seinem Abschiedsspiel (er wechselt in der Winterpause nach Forstenried) zum 1:3 (35.). Kurz danach bereitete Denis Falcan die Situation für den sich stetig verbessernden Sebi Henrici, der den Ball seelenruhig zum 1:4 im Netz versenkte (37.). Ein paar Minuten später nutzte Denis Falcan die Tatsache, dass Keeper Mieth gegen ihn nur unzureichend abgewehrt hatte, und machte das 1:5 (43.). Unmittelbar vor der Pause konnte Würmtals Detsch auf 2:5 verkürzen. Die DJK war durchaus präsent, aber nur in wenigen Situationen so effektiv wie der TSV Solln. In der Anfangsphase der 2. Halbzeit war die besagte Präsenz durchaus wieder zu spüren, doch die Sollner Spieler ließen sich nicht aus der Ruhe bringen (eher vielleicht die Fans, die dem „Frieden“ noch nicht so recht trauten). Keeper Hassinger sieht, dass Oseghales Ball auf dem Tornetz landen würde (47.).Gleich darauf nochmals Oseghale, doch der kriegt die Kugel nicht rein (49.). Nacheinander verbauen Stefan Gerhard, Hannes Frankl und „Hasso“ Hassinger den Würmtalern ihre Chancen, und Messmer schießt den Ball aufs Dach anstatt ins Tor. 10 Minuten brauchten die Sollner in Halbzeit II, um ihren Torreigen fortzusetzen. In der 55. Minute holt Tobi Steger den Ball und schickt Sebi Henrici los; den Abschluss zum 2:6 besorgt wieder Denis Falcan. Bei diesem Spielstand konnte Coach Wiemann ohne jedes Risiko wechseln. Für den starken Daniel Ausserbauer kam Lukas Heckl für einen zusätzlichen offensiven „Touch“, während Hannes Frankl in die Abwehr rückte (57.). Vorher war bereits Reinhard Pritzl für Bene Schneiderbauer gekommen (53.). Nicht alle seine Tormöglichkeiten setzte Denis Falcan um; z.B. in der 61. Minute agierte er etwas zu lässig und schoss vorbei. Eine tolle Ballstafette – ausgehend von Christian Wiemann über Sebi Seidel und Serkan Aksoy zu Falcan und der zu Steger – brachte den Gästen das 2:7 ein. Kurz darauf drehte Reinhard Pritzl die Spielrichtung, und Lukas Heckl bediente Denis Falcan vor dessen 5. Treffer – es hieß nunmehr 2:8. Der bereits wegen einer dummen Aktion (Ballwegschlagen) mit Gelb vorbelastete Glückschalt leistete sich einen Kommentar und ging duschen (68.). Damit brach der Widerstand der Gastgeber vorübergehend komplett. Falcan traf nochmals (2:9 nach Vorlage von Seidel/70.). Ein kurioses Tor von Steger nach „Kollision“ mit Torwart Mieth führte zum 2:10 (73.); danach wurde Ausserbauer für Steger rückeingewechselt, ebenso Schneiderbauer (für Aksoy, der mit Applaus verabschiedet wurde). In der Schlussphase hatte Keeper Mieth auf Seiten der Würmtaler seine beste Zeit – er vermasselte sowohl Denis Falcan als auch Daniel Ausserbauer jeweils per Fußabwehr die Tour (81./82.). Eine Riesenaktion auch auf der anderen Seite durch „Hasso“ Hassinger: der Handelfmeter von Detsch in der 86. Minute war bei dem Sollner Stammkeeper „in guten Händen“. Durch die 10 Tore hat Solln hinter Tabellenführer Lochhausen nun die zweitmeisten selbst geschossenen Tore (38) und etwas Abstand zu den Abstiegsplätzen, wenn auch immer noch auf Platz 9. Auch wenn der aktuelle Kantersieg beim Tabellenletzten eingefahren wurde, ist doch offensichtlich, dass die Sollner Erste seit der ungeplanten Übernahme des Trainings durch Guido und Christian Wiemann generell ein positiv verändertes sportliches Bild abgibt – von der guten Stimmung ganz zu schweigen. Mögen sich der sportliche Erfolg und die gute Stimmung im März fortsetzen!

Quelle: fussball-vorort.de