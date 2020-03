Fanclub-Vorsitzender Ernst Papelitzky zu Beleidigungen der Bayern-Fans im Stadion: „Das geht gar nicht“

Anfeindungen gegen Dietmar Hopp

Die Beleidigungen gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp bewegen Fußball-Deutschland. Der Merkur hat sich mit dem Bayern-Fanclub-Vorsitzenden Ernst Papelitzky unterhalten.

Pentenried – Diskussionen um Banner mit Beleidigungen gegen Dietmar Hopp, Mäzen der TSG 1899 Hoffenheim, die am Wochenende in deutschen Stadien für Furore gesorgt hatten, haben Fußballdeutschland fest im Griff. Was ist erlaubt, wie geht man mit den Übeltätern um, und wie stehen die übrigen Fans zum Thema? Der Starnberger Merkur sprach mit Ernst Papelitzky (51), Vorsitzender des Bayern-Fanclubs Würmtal-Pentenried, über die aktuelle Situation.

Herr Papelitzky, wie stehen Sie zu den Anfeindungen gegen Dietmar Hopp, die unter anderem aus dem Block der Bayern-Fans kamen?

So etwas geht gar nicht. Das war nicht richtig und überzogen. Der Fußball bietet als Sport natürlich eine große öffentliche Fläche. Aber ins Stadion gehört, dass man seine Mannschaft unterstützt und ein gutes Spiel sehen möchte. Ich verstehe auch nicht, warum der Hass speziell gegen Dietmar Hopp gerichtet war. Kommerzialisierung gibt es in jedem Verein, ohne geht es im heutigen Fußball gar nicht mehr.

Haben Sie Angst vor einer gewissen Radikalisierung in Fanlagern?

Nein, denn das betrifft nur eine kleine Gruppe „sogenannter“ Fans. Zwar haben solche Hass-Plakate in den vergangenen Jahren zugenommen, aber ich stand mit 14 Jahren schon im Bayern-Block im Olympiastadion, damals waren die Anfeindungen viel schlimmer – nur haben sie sich eher gegen andere Mannschaften und Fanlager gerichtet. Was ich nicht verstehe, sind die widersprüchlichen Handlungen der Gruppen. Einerseits machen sie sich zum Beispiel mit Aktionen zu Ehren Kurt Landauers gegen Antisemitismus und für Menschlichkeit stark – und dann wieder so etwas.

Wie können Verbände und Vereine reagieren?

Klar ist, dass die Stimmung in den Stadien zu großen Teilen von diesen Gruppierungen ausgeht. Daher ist eine Konsequenz wie ein komplettes Verbannen aus dem Stadion schwierig. Ich bin mir sicher, dass es die Verantwortlichen in den Griff bekommen.

Werden Sie auch weiterhin ins Stadion gehen?

Ja. Ich schäme mich nicht, Bayern-Fan zu sein. Man muss sich einfach von den entsprechenden Gruppierungen distanzieren. Aber es ist traurig, dass der Sport in den Hintergrund tritt. Die Bayern machen ein Riesenspiel, führen 6:0 und feiern auch noch 120. Geburtstag – und dann machen diese Menschen alles kaputt.

