Erst der Kampf, dann das Spiel - Der TSV Neuried ist im Abstiegskampf angekommen

Teilen

Zuletzt sehr effektiv: Maximilian Schwahn (r. in Weiß) schoss zwei Tore und bereitete einen Treffer vor. A-Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Über 90 Minuten Leidenschaft und Wille zu zeigen, hat für das Team derzeit höchste Priorität; auch am Sonntag beim FC Hellas München.

Neuried – In den vergangenen Jahren haben die Fußballer des TSV Neuried oft ihren spielerischen Ansatz betont. Floskeln wie „Über den Kampf ins Spiel finden“ waren eher selten zu hören. Doch nun stecken die Neurieder mitten im Abstiegskampf der Bezirksliga Süd. Wenn sie am Ende der Saison nicht den Gang in die Kreisliga antreten wollen, sind Tugenden wie Wille und Leidenschaft gefordert. Ob die stimmen, lässt sich vor allem an der Laufbereitschaft und Zweikampfführung festmachen.

„Das sind die Grundlagen. Wenn die da sind, geht es“, sagt TSV-Trainer Daniel Dörfler. Wenn sie aber nicht zu sehen sind – wie etwa in den ersten 45 Minuten bei der 0:2-Niederlage gegen den SV Raisting, in der zweiten Halbzeit beim 4:1-Sieg gegen den TSV Großhadern oder in der Anfangsviertelstunde beim SV Bad Heilbrunn (1:1) –, dann bekommt die Mannschaft Probleme. „Wir müssen konstanter werden und sie endlich einmal über 90 Minuten zeigen“, fordert Dörfler. Er ist sich sicher: „Wenn wir es schaffen, die Grundtugenden konstant abzurufen, dann kommt irgendwann auch das Fußballerische wieder.“

Am Sonntag beim FC Hellas München müssen seine Spieler zum dritten Mal innerhalb von acht Tagen an ihre Grenzen gehen (16.30 Uhr, Demleitnerstraße). Bei den in diesem Jahr noch punktlosen Gastgebern hat Neuried die Chance, die Englische Woche erfolgreich abzuschließen. Mit einem reinen Kampfspiel rechnet Dörfler auf dem engen Kunstrasenplatz in Sendling aber nicht: „Ich denke schon, dass Hellas versuchen wird, Fußball zu spielen. Sie haben technisch keine schlechte Mannschaft.“ Dass bei der 1:2-Niederlage des TSV im Hinspiel zwei Hellas-Spieler in der Nachspielzeit vom Platz flogen und es anschließend sogar zu einem kleineren Handgemenge kam, spiele für sein Team keine große Rolle, so Dörfler. „Bis auf die letzten fünf Minuten war es ein normales Spiel. Hellas ist keine Treter-Truppe“, sagt er.

Nicht ganz einfach wird es für seine Mannschaft sein, sich auf den neuen Untergrund einzustellen. „Wir haben davor nur eine kurze Einheit auf Kunstrasen, das ist nicht optimal“, sagt der Neurieder Coach. Auch mit etwas Müdigkeit angesichts des dritten Spiels innerhalb kurzer Zeit rechnet er. Dennoch sind nur wenige Änderungen in der Startelf zu erwarten. „Diejenigen, die später ins Training eingestiegen sind, brauchen noch ein bisschen. Und die anderen Spieler haben sich die Einsätze auch verdient“, erklärt Dörfler. Besonders effektive Kicker in der Startelf waren zuletzt Flügelspieler Lasse Wippert und Stoßstürmer Maximilian Schwahn. Wippert gelangen in den jüngsten beiden Spielen ein Tor und eine Vorlage, Schwahn traf zweimal und bereitete einen weiteren Treffer vor. (te)