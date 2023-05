TSV Pentenried und TV Stockdorf gründen Spielgemeinschaft - Start in der B-Klasse

„Wer weiß, wie lange es die C-Klasse noch gibt.“ - Michael Möhwald, Abteilungsleiter TSV Pentenried. © TSV Pentenried

Der TSV Pentenried und der TV Stockdorf hatten in der Vergangenheit mit den gleichen Problemen zu kämpfen. Beide hatten für ihre zweiten Fußballmannschaften in C-Klasse (Pentenried) und B-Klasse (Stockdorf) zu wenige Spieler.

Stockdorf/Pentenried – Vor jedem Wochenende waren viele Telefonate notwendig, wenn überhaupt gespielt werden konnte, dann in der Regel nur mit einer Notelf. Dass der BFV zu Beginn dieser Saison auch noch die Regeln für den Einsatz von Spielern aus der ersten Mannschaft geändert hatte, sodass nur noch ein Startelfspieler statt wie bisher drei aushelfen durfte, verschärfte die Schwierigkeiten. „Das hat es nicht einfacher gemacht, aber das Hauptproblem war der dünne Kader“, sagt Michael Möhwald, Spieler und Abteilungsleiter in Pentenried. Sowohl der TVS als auch die Römerfelder zogen die Konsequenz – und ihre zweiten Mannschaften im Laufe der Saison aus dem Spielbetrieb zurück.

Doch das soll nicht das endgültige Ende der Fußball-Reserven gewesen sein. In der kommenden Spielzeit wagen beide als Spielgemeinschaft einen neuen Anlauf. Erste Überlegungen hatte es bereits im Winter gegeben. Nach der Abmeldung der zweiten Mannschaft des TVS Anfang April wurden diese intensiviert (wir berichteten), inzwischen ist es offiziell: Die neue SG Stockdorf II/Pentenried II geht in der Saison 2023/24 an den Start. „Wir haben ein gutes Verhältnis zum TSV Pentenried. Es waren sehr gute und harmonische Gespräche, und wir freuen uns für alle Beteiligten“, sagt Stockdorfs Fußballabteilungsleiter Peter Mühlbauer.

Kooperationen in Jugend und bei AH bestehen bereits

Besonders freut ihn, dass die neue SG nicht ganz unten in der C-Klasse, sondern in der B-Klasse starten darf. Mühlbauer hatte beim Verbandsspielausschuss einen Antrag auf Höhergruppierung gestellt, dem in dieser Woche stattgegeben wurde. „Es ist gut, wenn unsere Nachwuchskicker aus der eigenen Jugend auch gefordert werden“, betont Mühlbauer. Für einige Fußballer wird die Umstellung gar nicht so groß, denn in diversen Jugendmannschaften arbeiten die Vereine bereits seit vier Jahren als SG an der Würm zusammen. Im AH-Bereich kooperieren die Vereine sogar schon seit 2017.

Möhwald glaubt, dass sich der Trend zu Spielgemeinschaften und Abmeldungen ganzer Mannschaften noch fortsetzen wird. Gerade in den unteren Spielklassen seien die Schwierigkeiten aufgrund eines veränderten Freizeitverhaltens immer offensichtlicher. So zogen etwa von den sechs Teams in der C-Klasse-Meisterrunde des TSV Pentenried drei im Laufe der Saison zurück. „Wer weiß, wie lange es die C-Klasse noch gibt“, unkt Möhwald.

Nur vereinzeltes gemeinsames Training

Stockdorfer und Pentenrieder hoffen jedenfalls, mit vereinten Kräften den Personalproblemen zu trotzen. Gespielt werden soll in der Hinrunde in Stockdorf, in der Rückrunde in Pentenried. Beide Vereine sollen je einen Betreuer stellen, Namen stehen noch keine fest. Auch bezüglich Trainingseinheiten sind noch Fragen offen. „Ich könnte mir vorstellen, dass zumindest einmal pro Woche oder alle 14 Tage gemeinsam trainiert wird“, so Möhwald.

Noch besser kennenlernen sollen sich alle Fußballer beider Vereine Ende Juli. Dann ist in Pentenried im Rahmen eines Trainingslagers auf dem eigenen Vereinsgelände ein Testspiel mit anschließender Feier geplant.