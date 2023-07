Erster Sieg für Besirevic – Neuried II gewinnt mit neuem Trainer 5:1 gegen Croatia München

Das erste Testspiel für die Reserve des TSV Neuried ging mit einer Niederlage zu Ende. © Michael Schönwälder

Den ersten Test der neuen Saison setzte die Neuried-Reserve noch in den Sand. Im zweiten Test dagegen konnte der TSV dann den ersten Sieg einfahren.

Neuried – Nach der 1:4-Niederlage gegen den FC Croatia München in seinem ersten Spiel als Trainer des TSV Neuried II hatte sich Alem Besirevic optimistisch gezeigt, dass seine Mannschaft schon im nächsten Test besser agieren würde. Er sollte recht behalten. Beim FC Teutonia München II (A-Klasse) gewannen die Grün-Weißen trotz eines dünnen Kaders am Samstag souverän 5:1.

Zwar war der Gegner technisch nicht auf dem Niveau von Croatia, dennoch erkannte Besirevic vor allem im Spiel seiner Elf gegen den Ball deutliche Fortschritte. „Wir sind noch in der Findungsphase, aber es war ein Schritt nach vorne“, so der Coach, der mit dem Trainingseifer seines Teams zufrieden ist. Schon nach sechs Minuten führten die Gäste 2:0. Dem ersten Tor ging eine Balleroberung von Julien Kriebel voraus, anschließend wurde dieser im Strafraum gelegt, Nick Boberg verwandelte den Elfmeter. Nach einer Hereingabe von Marcell Kallmann erhöhte Kriebel auf 2:0. Teutonias Mario Matic verkürzte per Distanzschuss (29.), doch Roman Kriebel sorgte mit zwei Toren – einem per Strafstoß, einem per Fernschuss – für klare Verhältnisse (40., 44.).

Etwa ab der 70. Minute ließen bei den Neuriedern die Kräfte nach, die Ballverluste häuften sich. Dennoch setzten sie den Schlusspunkt: Daniil Ozkan gelang mit dem dritten Strafstoß des Tages – den er selbst herausgeholt hatte – der Endstand (88.). (te)