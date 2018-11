„Es gibt doch nichts Schöneres“ - Neuried glaubt weiter fest an Nicht-Abstieg

„Mission Impossible“ für Utz und Marbach

von Reinhard Hübner schließen

Wir schaffen das! Ein kleiner Satz, der für Merkels Kritiker zur Provokation wurde. Aber darf man ihn deshalb nicht mehr benutzen? „Wir schaffen das“, sagen sie auch in Neuried.

Und das klingt erst mal noch deutlich optimistischer als damals bei Merkel. Der TSV Neuried hat in dieser Spielzeit von 20 Punktspielen nicht ein einziges gewonnen, steht mit gerade mal zwei (!) Zählern abgeschlagen an letzter Stelle der Landesliga Südost. Wer da noch vom Klassenerhalt spricht, wird schnell als Phantast abgestempelt, als Träumer. Zu schnell?

So jedenfalls sieht es Christopher Utz. Mitte Oktober hat er im Team mit Erik Marbach eine Art „Mission impossible“ übernommen „und das hätten wir sicher nicht getan, wenn wir nicht an den Erfolg glauben würden“. Utz, 34, war immer ein Thema beim TSV Neuried, wenn es um die Besetzung der Trainerposition ging. Er war hier Spieler, Jugendtrainer, von 2008 bis 2017 Geschäftsführer, kaum einer kennt den Verein wie er. Und er steht für die Philosophie des TSV: Man setzt auf eigene Leute, die „einfach Bock haben“ (Utz), Leidenschaft für den Fußball und den Verein, die Spaß wollen, nicht Kohle. Wie aber kann man Spaß haben, wenn man fast jedes Spiel verliert?

Erik Marbach, mit Utz seit dem Sportstudium dick befreundet, ist im Hauptberuf Personal Trainer und Mentalcoach. „Erreichen Sie Ihre Ziele mit Begeisterung und Leidenschaft“, schreibt er auf seiner Homepage. Also schreckt er auch nicht vor der Mammutaufgabe zurück, den TSV Neuried doch noch irgendwie zum Klassenerhalt zu führen. „Gerade diese schwierige Situation spornt uns an, es gibt doch nichts Schöneres“, sagt er. Er sei hier auf „Jungs voller Energie“ gestoßen, habe gemeinsam mit Utz intensive „Vier- und Sechsaugen-Gespräche“ geführt. Und gespürt, dass in der Mannschaft mehr steckt als der Tabellenstand glauben lässt, viel mehr.

Sie spielt auch nicht schlecht. Utz erzählt von Komplimenten der Gegner, wie nach dem bitteren 1:4 gegen Kastl, als Neuried eine bärenstarke erste Hälfte hingelegt und nur durch individuelle Fehler verloren hatte: „Viele Trainer ärgert ja, wenn sie nach Niederlagen gelobt werden, mich freut es.“ Ihm nämlich geht es erst mal darum, trotzdem guten Fußball zu spielen, nicht ängstlich, verunsichert wie ein Tabellenletzter aufzutreten, sondern mutig, selbstbewusst, mit Ballbesitz-, nicht mit reinem Defensivfußball. Und das sieht er, das macht ihm Mut, auch wenn sich die Fortschritte seit seinem und Marbachs Amtsantritt noch nicht in Zahlen ausdrücken. Geduld fordert Utz: „Wenn wir guten Fußball spielen, kommt der Erfolg irgendwann von alleine.“

Viel, vielleicht zu viel, habe man zu Saisonbeginn wegstecken müssen, den langfristigen Ausfall des früheren Heimstettener Regionalligaspielers Valentin de la Motte etwa, Abgänge und viele weitere Verletzte. „Uns sind Säulen weggebrochen“, die Mannschaft habe sich zu 50 Prozent verändert, ein neuer Trainer, der bisherige Spieler Marco Gühl, war gekommen, „da musste man sich erst zusammenfinden“. Nachwuchskräfte aus der eigenen Jugend hatten schon zu viel Verantwortung zu tragen, „nun haben wir die Hierarchie neu geordnet, die Jungen entlastet, damit sie sich voll auf den Fußball konzentrieren können.“

Utz und Marbach glauben fest an die junge Truppe, die Stimmung sei, trotz allem, richtig gut. Utz deutet auf dem Trainingsplatz, „auch heute haben wir wieder 24 Leute hier“, das würde es kaum geben, wenn die Jungs keinen Spaß hätten. Der Konkurrenzkampf sei da, es gebe viel Power und lockere Sprüche. Die letzten Spiele dienten dem neuen Trainerteam als Findungsphase, die Winterpause will man nutzen, die Wende einzuleiten. Teambildende Maßnahmen sind geplant, die Mannschaft soll noch enger zusammenrücken, „wir haben viele Ideen im Kopf, werden den Jungs viel Neues und auch Überraschendes bieten“, verspricht Marbach. Um dann mit neuem Selbstbewusstsein in die restlichen zwölf Spiele zu starten.

Vom Verein gibt es keinen Druck, man muss nicht, aber will in der Landesliga bleiben. Wichtig sei, so Utz, „die Leute aus der eigenen Jugend weiterzuentwickeln“, an den Verein zu binden, „auch wenn man hier nichts verdienen kann. Wir bewahren Ruhe, weil wir wissen, dass aus unserer A-Jugend Nachwuchs mit Spielwitz und Intelligenz kommt, das ist das Fundament des Vereins. Jungs, die einfach Lust haben, hier zu kicken.“ Auch ohne Geld.

Den Druck machen sich Utz und Marbach selbst, felsenfest sind sie überzeugt, das Unmögliche möglich machen zu können. 13 Punkte beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz. Und hat man Ähnliches nicht schon letztes Jahr geschafft? Auch im Frühjahr war Neuried noch nach 27 Spielen Tabellenletzter, gewann dann sechs der letzten sieben Spiele und sprang sogar noch auf einen Nichtabstiegsplatz. „Das Positive ist, dass einige Spieler ja schon mal erlebt haben, was mit einer tollen Serie möglich ist.“ Also glauben auch sie daran, sagt Utz.

Er selbst hat ohnehin kaum Zweifel, noch weniger Erik Marbach. Ob er sich schon Gedanken darüber gemacht habe, was passiert, wenn es doch nicht klappt? „Darüber mache ich mir überhaupt keinen Kopf, ich bin vom Erfolg völlig überzeugt.“ Große Worte, die angesichts der Tabellensituation realitätsfern, ja verrückt klingen. Die Winterpause, die für Neuried nach dem Nachholspiel am Samstag in Traunstein beginnt, ist eine Chance. Wenn am 2. März nächsten Jahres die Restsaison mit dem Heimspiel gegen Deisenhofen beginnt, soll ein anderer TSV Neuried auf dem Platz stehen. Noch sind es dann 13 Spiele, dass sogar sieben reichen können, hat man schon mal bewiesen. Und direkt absteigen muss nur einer.