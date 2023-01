„Es liegt nicht am Trainer, sondern an der Mannschaft“: SV Planegg hält an Budell als Chefcoach fest

Von: Michael Grözinger

Gibt weiter die Richtung vor: Trainer Andreas Budell bekam nach der Übergangszeit das Vertrauen von den Verantwortlichen des SV Planegg-Krailling ausgesprochen. © Dagmar Rutt

Andreas Budell bleibt Coach des SV Planegg-Krailling. In der Kreisliga-Rückrunde muss vieles besser werden. Heimschwäche und Trainingsbeteiligung nerven Budell.

Planegg – Dass sich der SV Planegg-Krailling die laufende Kreisliga-Saison anders ausgemalt hat, ist kein Geheimnis. Die anfänglich hohen eigenen Erwartungen mussten die Fußballer im Laufe der Monate mehr und mehr herunterschrauben. Im Frühjahr 2022 lautete das Ziel für die Saison 2022/23 noch Bezirksliga-Aufstieg.

SV Planegg: Vom Aufstiegstraum in den Abstiegskampf

Vor der Sommervorbereitung wurden die Forderungen an der Hofmarkstraße erstmals ein wenig leiser, nachdem die Mannschaft einige Leistungsträger verloren hatte. Zu Saisonstart verkündete der damalige Cheftrainer Manuel Eisgruber schließlich, der SVP wolle „bestmöglich vorne mitspielen“.

Seither ist viel passiert. Bestmöglich vorne mitspielen konnten die Planegger in der ersten Halbserie der Saison nicht, zur Winterpause stecken sie als Tabellenzehnter mitten im Abstiegskampf mit nur einem Punkt Vorsprung auf die Relegationsplätze. Und der Trainer ist auch ein anderer. Eisgruber musste sich nach einem schweren Bandscheibenvorfall von seinem Trainerposten zurückziehen.

Andreas Budell: Vom eingesprungenen Co-Trainer zur Dauerlösung

Zunächst übernahm Co-Trainer Andreas Budell sporadisch bis zu einer erhofften Rückkehr Eisgrubers. Als Ende September nach der Hälfte der Hinrunde weiterhin keine gesundheitliche Besserung absehbar war, bat Eisgruber darum, Nägel mit Köpfen zu machen und seinen Vertrag aufzulösen. Budell wurde zum Interimstrainer mindestens bis zur Winterpause erklärt.

Nun steht fest: „Wir sind bei der Entscheidung geblieben“, verkündet Martin Woytalla, Sportlicher Leiter des SVP. Budell soll bis zum Saisonende weitermachen, unterstützt von Martin Bauer als spielendem Co-Trainer und Betreuer Christian Zercher.

Sportlicher Leiter Woytalla: „Liegt nicht am Trainer, sondern an der Mannschaft“

„Er kennt die Mannschaft, daher haben wir gar nicht aktiv nach einem anderen Trainer gesucht“, sagt Woytalla und stellt klar: „Dass wir uns in der aktuellen Situation befinden, liegt nicht am Trainer, sondern an der Mannschaft.“

Für Budell und sein Trainerteam gilt es, die schlechte Saison zumindest zu einem versöhnlichen Ende zu bringen. Der Klassenerhalt ist inzwischen das Ziel. Und der soll möglichst schnell in trockene Tücher gelangen.

SV Planegg: Gut gegen Topteams, Pleiten gegen Großteil der Kreisliga

Anknüpfen sollen die Schwarz-Blauen vor allem an die Mut machenden Leistungen in der Hinrunde, die zwar rar gesät, aber doch vorhanden waren. Insbesondere gegen die Topteams FC Wacker, DJK Pasing und MTV München, gegen die insgesamt – inklusive des Sieges am Grünen Tisch gegen Wacker – fünf Punkte heraussprangen.

„Dafür haben wir gegen die Mittelfeldteams fast durch die Bank verloren. Da waren wir vielleicht immer einen Tick weniger konzentriert und motiviert als gegen die Topteams“, moniert Budell.

Extreme Heimschwäche großes Manko des SV Planegg-Krailling

Um bis zum Auftakt Mitte März gegen den direkten Konkurrenten TSV Gräfelfing in der nötigen Form zu sein, setzt er auf eine siebenwöchige Vorbereitung ab 31. Januar mit sechs Testspielen. Gearbeitet werden soll unter anderem an der Fitness. Diese ging dem einen oder anderen Spieler vor der Winterpause ab.

Darin sieht Budell einen der Hauptgründe für die maue Punkteausbeute – vor allem zu Hause. Der SVP ist bislang das zweitschlechteste Heimteam der Kreisliga 2. An der Hofmarkstraße gelang in sieben Spielen kein Sieg, nur drei Punkte waren die Ausbeute. „Unser Hauptplatz ist sehr tief“, erklärt der Chefcoach. Da sei eine gute Fitness unerlässlich.

SV Planegg: Verantwortliche fordern bessere Trainingsbeteiligung

Auch bei der Trainingsbeteiligung wünscht sich Budell eine Steigerung. Wie auch Woytalla, der unmissverständlich klarstellt: „Wenn man nicht trainiert, reicht es auch nicht für die Kreisliga.“

Bezüglich des Trainingseifers habe er bereits einige Spielergespräche geführt, sagt Budell. „Jeder zeigt Verständnis, aber man muss eben auch mal den inneren Schweinehund überwinden“, so der Coach. „Ich hoffe, dass ein Ruck durch die Mannschaft geht.“

Planegg zieht vier Spieler in Erste hoch - darunter ein Ex-Bayernliga-Stürmer

Vor allem dadurch, dass vier Spieler aus der Reserve künftig fix in die Erste hochgezogen werden: Stefan Suchanke, Niek Khazali, Ludwig Wallner und Michael Würstl. Dafür wird Christoph Rainer wie schon über weite Strecken der Hinrunde nur noch sporadisch zum Einsatz kommen. Er ist nach Niederbayern gezogen und hat ein Zweitspielrecht beim SVP.

mg

Bilanz zur Winterpause

Ausgegebenes Saisonziel: Bestmöglich vorne mitspielen (nicht im Soll)

Ziel für die restliche Saison: Klassenerhalt

Bester Torschütze: Jonas Näther (6 Tore)

Zur Tabelle der Kreisliga 2 München