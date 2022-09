Planegg-Reserve verliert mit Not-Elf - Januzovic sieht verdiente Niederlage

Von: Stefan Reich

Sah wenig Erfreuliches: Pero Januzovic, Trainer der Planegger Reserve. A-F: Rutt © A-F: Rutt

Für den Trainer der Gäste gab es nicht viel zu deuteln. „Heute haben wir verdient verloren“, sagte Pero Januzovic, Coach des SV Planegg-Krailling II nach der 2:3-Niederlage beim ESV München.

Planegg – „Jetzt hoffen wir, dass sich die Situation bis nächste Woche wieder verbessert.“ Über ein halbes Dutzend Spieler hatten Januzovic am Sonntag gefehlt. Und in der Not-Formation, die auf dem Platz stand, griffen die Räder erwartungsgemäß nicht ineinander. „Beim Verschieben hat immer einer nicht mitgemacht“, analysierte Januzovic, ohne damit einen allzu großen Vorwurf zu verbinden.

„Die Spieler, die auf dem Platz standen, hatten auch nicht alle Normalform. Aber alle haben sich bemüht. Das zeigen auch die späten Treffer für uns.“ Der ESV München war schon nach zehn Minuten durch Julian Scherrer in Führung gegangen. Und Scherrer erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0. Der SVP kam durch Routinier Stefan Suchanke in der 79. Minute auf 2:1 heran, und SVP-Keeper Luis Ostermeier hielt kurz darauf einen Foulelfmeter. Doch in der 87. Minute traf Leonhard Diedl für den ESV zum 3:1. So reichte Suchankes zweiter Treffer in der 92. Minute nicht mehr für einen Punktgewinn. (sr)