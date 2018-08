9:1! SVP schießt sich für Saisonauftakt warm

Routinier Sven Paul gelingen vier Treffer

In seiner Generalprobe für den Kreisliga-Auftakt hat der SV Planegg-Krailling seinen höchsten Sieg der Saisonvorbereitung eingefahren. Die Würmtaler gewannen das Auswärtsspiel beim TSV Schwabhausen mit 9:1.

„Das Ergebnis und auch das gesamte Spiel haben wenig Aussagekraft“, sagte Planeggs Trainer Michael Lelleck. „Der Gegner hat nur in den ersten 20 Minuten mitgehalten.“ So drückte der SVP von Beginn an nach vorne, übertrieb es aber bisweilen mit der Offensive. In der 13. Minute gerieten die Blau-Schwarzen nach Ballverlust in Rückstand, Buba Kanteh schob zur Führung für den TSV ein. „Wenn man blind nach vorne spielt, fängt man sich eben so einen Konter ein“, so Lelleck verärgert.

Sieben Minuten später hatte Planegg das Spiel aber in Person von Sven Paul, der nach Abpfiff für vier der neun Gästetore verantwortlich zeichnen sollte, auf 2:1 gedreht. Zur Pause war die Begegnung nach drei weiteren Treffern für den SVP bereits entschieden. Otavio Derewlany Eugenio, Ricardo Wassermann und Nikola Negic besorgten den Halbzeitstand. „In der zweiten Hälfte ist kaum noch etwas passiert“, sagte Lelleck. „Der Gegner hat nichts mehr gemacht, und wir waren zu verspielt.“ Immerhin reichte es für die Tore sechs bis neun durch Joker Alessandro Basciu, Derewlany Eugenio und Paul (2).

