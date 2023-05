Fast zweistellig: Gräfelfing II kommt beim ESV München unter die Räder

Von: Tobias Gmach

Konstantin Lippert traf für Gräfelfing zum zwischenzeitlichen 1:8. Foto: fupa © fupa

Die Reserve des TSV Gräfelfing erlitt gegen den ESV München eine ordentliche Abreibung. Beinahe wurde es sogar zweistellig.

Gräfelfing – Im Schnitt alle zehn Minuten ein Gegentreffer: Neun Tore von acht verschiedenen Torschützen fing sich der TSV Gräfelfing II am letzten Spieltag beim ESV München ein. Der Meister der Kreisklasse 3, der nun 21 seiner 26 Saisonspiele gewonnen und fast 100 Treffer erzielt hat, ließ dem TSV von Beginn an keine Chance.

Schon nach einer halben Stunde stand es 3:0 und zur Pause 4:0. Das erste Gräfelfinger Tor fiel erst in der 63. Minute – und per Elfmeter, den Konstantin Lippert verwandelte. Zum Ende der Partie durften sich dann immerhin auch noch Fynn Häckel und Marcel Konarski in die Torschützenliste eintragen.

Die zweite Mannschaft des TSV, die zwischenzeitlich abstiegsbedroht war, beendete die Saison nun auf Rang zwölf und mit 16 Niederlagen aus 26 Spielen. Interessant in der Statistik: Die Mannschaft holte auswärts zwei Punkte mehr als daheim. (gma)

ESV München – TSV Gräfelfing II 9:3 (4:0) Tore: 1:0 Schwarz (12.), 2:0 Reinhardt (20.), 3:0 Fessler (28.), 4:0 König (37.), 5:0 Reitberger (51.), 6:0 Scherrer (54.), 7:0 Nast-Kolb (60.), 8:0 Scherrer (61.), 8:1 Lippert (63./EM), 9:1 Diedl (71.), 9:2 Häckel (82.), 9:3 Konarski (87.)