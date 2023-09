Fatale Ergebnisse des TSV Gräfelfing: Schlechtester Zeitpunkt für eine Krise

Von: Michael Grözinger

Der TSV Gräfelfing steckt in einer Ergebniskrise. Nun stehen der Mannschaft ausgerechnet noch schwere Wochen bevor. © S. Hecken

Harte Zeiten in Gräfelfing: Nach sehr durchwachsenem Saisonstart erwarten die Mannschaft weitere schwere Wochen in der Kreisklasse.

Gräfelfing – Einigermaßen hoffnungsvoll waren die Fußballer des TSV Gräfelfing nach der Vorbereitung auf die Kreisklasse-Saison. Zwar klagte Trainer Thomas Ochsenkühn über die um zwei Wochen verlängerte Vorbereitung, weil die ersten beiden Ligaspiele der Wölfe verlegt worden waren. Doch die Auftritte und Ergebnisse des Sommers hatten – zumindest großteils – vielversprechend dahingehend gewirkt, dass sich der TSV nach dem Abstieg aus der Kreisliga eher in Richtung der oberen Tabellenplätze orientieren dürfte.

TSV Gräfelfing: Drei Niederlagen in drei Spielen

Nach drei Ligaspielen sind die Gräfelfinger aber ganz unten auf dem Boden der Tatsachen angelangt: Die 1:5-Klatsche beim zuvor ebenfalls noch punktlosen SV Waldeck-Obermenzing II am Sonntag war die dritte Niederlage in der dritten Partie für die Wölfe, die Tabellenletzter sind.

Heute Abend im Nachholspiel gegen den gut gestarteten TSV Neuried II kann Gräfelfing die Bilanz zumindest noch ein wenig aufbessern, ehe eine fußballerisch seit jeher anspruchsvolle Zeit für die Wölfe beginnt: das Oktoberfest. Seit 2015 sammelten sie in 19 Partien in Wiesn-Zeiten gerade einmal mickrige 20 Punkte – und das, obwohl Jahre dabei waren, in denen das Team um den Aufstieg spielte. Letzte Saison holten die Gräfelfinger keinen einzigen Zähler während der Wiesn. Das dürfen sie sich heuer nicht erlauben. (Michael Grözinger)