FC Bayern bietet Campus-Training für Jugendspieler beim SV Planegg-Krailling an

Der FC Bayern fragte schon vor einigen Wochen für ein mögliches Campus-Training beim SVP an. © ASV Cham

Der SV Planegg-Krailling hat mit dem FC Bayern eine Kooperations-Vereinbarung geschlossen. Deswegen bietet der FCB ein Campus-Training in Krailling an.

Krailling – Der SV Planegg-Krailling ist in diesem Sommer Gastgeber für den FC-Bayern-Campus, der ein fünftägiges Training an der Hofmarkstraße in Planegg anbieten wird. Das Campus-Training des deutschen Fußball-Rekordmeisters für junge Fußballerinnen und Fußballer ist vom 4. bis 8. September angesetzt.

„Fabio Rummenigge vom Bayern-Campus hat vor einigen Wochen Kontakt zu uns aufgenommen und nachgefragt, ob wir uns eine Zusammenarbeit vorstellen könnten“, heißt es in einer Pressemitteilung des SVP, verschickt von Fußball-Abteilungsleiter Michael Kraus und dem Sportlichen Leiter Martin Woytalla.

„Mittlerweile haben wir mit den Münchnern eine Kooperations-Vereinbarung geschlossen. Wir freuen uns sehr darüber, ein Campus-Training des FC Bayern in den Sommerferien anbieten zu können.“

5-Tage-Trainingsangebot für U10- bis U19-Spieler – „Philosophie des FC Bayern hautnah erleben“

Das Angebot richtet sich laut der Mitteilung an die Altersklassen U10 bis U19. „In unseren 5-Tages-Trainings ermöglichen wir es den Teilnehmern, unter professionellen FC Bayern-Prinzipien zu trainieren“, hießt es in der Beschreibung des FC Bayern zu dem Angebot. In den Trainingseinheiten sei „die Philosophie des erfolgreichsten Fußballvereins in Deutschland hautnah“ mitzuerleben.

„Die Inhalte richten sich nach der Philosophie und dem Leitbild unseres Vereins“, heißt es weiter. Für die talentiertesten Teilnehmer sei ein fortführendes Talenttraining am FC-Bayern-Campus möglich. Zum Angebot gehören auch einheitliche T-Shirts und ein Spezialtraining für Torhüter.

Wenn terminlich möglich, gehört zu einem FC-Bayern-Campus-Training auch ein Besuch der „FC Bayern Legends“, des Allstar-Teams der Münchner mit ehemaligen Stars aus der Bundesliga-Mannschaft. Die Teilnahmegebühr für das fünftägige Training beträgt 269 Euro. Anmeldeschluss ist am 25. August. Die Anmeldung ist online möglich über die Seite: https://campus-training.

fcbayern.com/de/portal/events. (mm)