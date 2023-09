Croatia-Fluch bleibt: Gräfelfing-Trainer Thomas Ochsenkühn erneut punktlos gegen FC

Deniel Mitrov (l.) und Daniel Ochsenkühn trafen zwar beide, dennoch reichte es nicht für einen Punkt. © FuPa

Der TSV Gräfelfing verlor erneut gegen den FC Croatia München. Die Mannschaft von Trainer Ochsenkühn musste sich mit 2:4 geschlagen geben.

Gräfelfing – Es bleibt dabei: Gegen den FC Croatia München kann Thomas Ochsenkühn einfach nicht punkten. Als Coach der zweiten Mannschaft des TSV Gräfelfing kassierte er in vier Spielen vier Niederlagen. Seit diesem Sommer trainiert er die erste Mannschaft der Wölfe, doch auch diese musste sich Croatia am Mittwochabend auswärts mit 2:4 geschlagen geben.

Anders als bei den Aufeinandertreffen mit der Reserve (0:6, 0:4, 0:5, 0:5) konnte der TSV, obwohl ersatzgeschwächt angetreten, diesmal immerhin recht ordentlich mithalten. „Wir haben mitgespielt“, sagte Ochsenkühn, auch wenn die Niederlage für ihn insgesamt verdient war.

Anfangs sah es nach dem nächsten Debakel aus: In der neunten Minute traf Juro Varivoda nach einer kurzen Abwehr von TSV-Keeper Luca Titze zum 1:0, sechs Minuten später schloss Josip Buljan einen gut herausgespielten Angriff zum 2:0 ab. Doch Gräfelfing kämpfte sich zurück: Deniel Mitrov verkürzte per Kopf (26.), und Daniel Ochsenkühn gelang nach einem Abschluss von Maximilian Betz per Abstauber das 2:2 (30.).

Noch vor dem Seitenwechsel schoss Antonio Tavra, der nicht konsequent attackiert worden war, Croatia aber wieder in Führung (38.). Im zweiten Durchgang legte Emilio Matic das 4:2 für die Gastgeber nach (55.), und die mit insgesamt vier A-Junioren angetretenen Gräfelfinger hatten gegen den abgezockten FC nicht mehr viel entgegenzusetzen. (te)

FC Croatia München – TSV Gräfelfing 4:2 (3:2)

TSV Gräfelfing: Titze; Steitz, Wehrig, Sapia, Vogel (C), Betz, Münch, Kilic, D.Ochsenkühn, Marano, Mitrov; Rilling, Evers, B.Lippert

Tore: 1:0 Varivoda (9.), 2:0 Buljan (15.), 2:1 Mitrov (26.), 2:2 D.Ochsenkühn (30.), 3:2 Tavra (38.), 4:2 Matic (55.)