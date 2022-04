Glücklose Gautinger: GSC unterliegt ersatzgeschwächt in Emmering

Von: Christian Heinrich

Teilen

Dennis Meyer vom Gautinger SC © Gautinger SC

Es war zum Verzweifeln für Uwe Lehner. Als sich Dennis Meyer in der zweiten Halbzeit eine der rar gesäten Torchancen für seine Mannschaft bot, scheiterte der Gautinger an Emmerings Keeper Christoph Vogel.

Gauting – „Das wäre das 1:1 gewesen“, trauerte der Coach des Sportclubs der vergebenen Möglichkeit hinterher. Und weil sich sonst auch nicht mehr viel Bewegendes tat, blieb es beim 1:0 für den Fußballclub, das Maximilian Theobald nach einer guten Stunde erzielt hatte. „Wir hätten uns ein Unentschieden verdient gehabt“, sagt der Trainer des GSC.

Wie schon so oft in dieser Saison kämpften die Gautinger wieder einmal bis zum Umfallen, aber am Ende glücklos. Der Grund für die knappe Niederlage war denn auch nicht auf dem Rasen zu suchen, sondern auf der Ersatzbank. Nur zwei Kicker hatte Lehner in Reserve dabei, obwohl die Partie der zweiten Mannschaft für dieses Wochenende abgesagt wurde. Weite Teile des Kaders befinden sich schon im Osterurlaub oder hatten private Gründe für eine Absage. „Das muss man verstehen“, sagte Lehner und hörte sich dabei an, als hätte er gerade in eine Zitrone gebissen. So blieb ihm nur die Erkenntnis, dass ohne die entsprechenden personellen Alternativen in dieser Saison wenig zu holen sein wird. (hch)

FC Emmering – Gautinger SC 1:0 (0:0)

Gautinger SC: Noske; Dietzel, Dreyer, Markwitz, Feser, Köllner, M. Rindermann, Meyer, Uysal, Brauner, Fichtel; Dummert, J. Rindermann.

Tor: 1:0 Theobald (65.)