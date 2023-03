„Wahrscheinlich eines der schwersten Spiele der Rückrunde“ – Neuried muss nach Langengeisling

Teilen

Schmerzlicher Ausfall: Cäcilia Detsch. a-Foto: Dagmar rutt © DAGMAR RUTT

Es geht eng zu in der Fußball-Bezirksoberliga der Frauen. Zwischen Platz eins und Rang sieben liegen gerade einmal sechs Punkte.

Zahlreiche Mannschaften können sich noch Hoffnungen auf den Sprung in die Landesliga machen. Dazu gehören auch der Tabellendritte, FC Langengeisling, und der Tabellenvierte, TSV Neuried. Beide treten am Samstag zum Rückrundenauftakt gegeneinander an (14 Uhr, Sportanlage Langengeisling, Am Weiher).

Derzeit rangiert Neuried mit 19 Zählern drei Punkte hinter dem Tabellenersten FC RW Überacker, der ein Spiel weniger absolviert hat, Langengeisling hat 20 Punkte auf dem Konto. Mit einem Auswärtssieg könnte Neuried die Gastgeberinnen überholen und dem Spitzenreiter auf den Fersen bleiben. Allerdings sind die Voraussetzungen alles andere als einfach. Die Gäste aus dem Würmtal werden voraussichtlich gerade einmal mit zwölf fitten Spielerinnen in Richtung Erding fahren. Mit Cäcilia Detsch und Franziska Schürle fallen zwei Leistungsträgerinnen aus, auch vom Rest des Teams sind nicht alle Spielerinnen bei 100 Prozent. „Es wird wahrscheinlich eines der schwersten Spiele der Rückrunde“, sagt TSV-Trainer Christian Rockmeier. Unter diesen Voraussetzungen wäre er auch mit einem Punktgewinn nicht unzufrieden. Dass Langengeisling zu Hause spielt, muss allerdings nicht unbedingt ein Nachteil sein. Der Aufsteiger ist mit 14 Punkten aus sechs Spielen zwar die beste Auswärtsmannschaft der Liga, hat dafür aber in fünf Heimspielen lediglich sechs Zähler geholt. Besonders aufpassen müssen die Neuriederinnen auf Julia John. Sie schoss ihr Team mit 33 Toren in 22 Spielen zum Aufstieg und hat auch in dieser Saison schon zehnmal getroffen. (te)