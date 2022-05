Aufstieg in die Kreisklasse: Gräfelfings Reserve sichert Aufstiegsplatz

Teilen

Thomas Ochsenkühn Trainer des TSV Gräfelfing II © TSV Gräfelfing

Die zweite Mannschaft des TSV Gräfelfing hat die Saison auf einem Aufstiegsplatz beendet.

Gräfelfing – Mit einem 3:0-Auswärtssieg beim FC Neuhadern III verteidigten die kleinen Wölfe aus eigener Kraft den zweiten Tabellenplatz in der A-Klasse 3 und dürfen nun im nächsten Jahr in der Kreisklasse antreten.

Die Ausgangslage vor der letzten Partie der Saison war klar. Theoretisch gab es zwar mehrere Szenarien. Praktisch aber musste Gräfelfing gewinnen. Bei einem Remis hätte der FC Kosova mit einem eigenen Sieg gegen die Sportfreunde Pasing gleichziehen können und hätte Gräfelfing aufgrund des direkten Vergleichs auf Rang drei verdrängt.

Kosova gewann zwar gegen Pasing, aber Gräfelfing ließ in Neuhadern selbst nichts anbrennen. Das Spiel entwickelte sich für die Gäste schnell in die richtige Richtung. Schon nach zwei Minuten traf Leon Richter zur Gräfelfinger Führung. Und die mit nur 22 Gegentoren beste Abwehr der Spielgruppe hielt sich erneut schadlos. Bis zur Entscheidung dauerte es aber. Das 2:0 durch Marcel Konarski fiel in der 62. Minute. Und den Deckel drauf machte Daniel Ochsenkühn erst in der 77. Minute. (sr)

FC Neuhadern III – TSV Gräfelfing II 0:3 (0:1)

TSV Gräfelfing: Löhr; Lippert, Czychon, Rötzel, Daniell, Bartmann, Nguyen, Ochenkühn, Richter, Vogel, Konarski (C); Özyurt, Kilic, Falkenhain, Wolff, Steitz

Tore: 0:1 Richter (2.), 0:2 Konarski (62.), 0:3 Ochsenkühn (77.).