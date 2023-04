Emotionaler Sieg in Regenschlacht: Neuried besiegt Penzberg im Heimspiel

Verletzt früh runter musste Jacob Lechner (in Grün), davon ließen sich die Neurieder aber nicht aufhalten. Foto: Rabuser © Rabuser

Fühlt sich an wie ein Befreiungsschlag: Nach Rückstand kämpft sich Neuried gegen Penzberg zurück in die Partie und feiert einen emotionalen Sieg.

Neuried – Noch ist es ein weiter Weg für die Fußballer des TSV Neuried bis zum Klassenerhalt in der Bezirksliga Süd. Aber sollten die Neurieder diesen am Saisonende feiern können, dürfte der 2:1-Erfolg gegen den 1. FC Penzberg einen besonderen Platz im Saisonrückblick einnehmen.

Bei strömendem Regen trafen die Grün-Weißen am Mittwochabend auf einen Gegner, gegen den sie zuvor viermal in Folge verloren hatten. Anfangs sah es nicht so aus, als könnten die Gastgeber die Serie durchbrechen. Sie taten sich enorm schwer und gerieten durch einen Treffer von Franz Huber von der Strafraumkante mit 0:1 in Rückstand (18.). „Wir sind in den ersten Minuten überrollt worden wie eine Schülermannschaft“, sagte Co-Trainer Manuel Nuñez Beyerle.

TSV Neuried: Maier verwandelt einen Elfmeter zum 1:1 Ausgleich

Doch mit zunehmender Spieldauer fanden die Neurieder besser in die Partie. Auch die frühen verletzungsbedingten Auswechslungen von Jacob Lechner und Nicolas Legrand steckten sie weg. Kurz vor dem Seitenwechsel wurde nach einer Freistoßflanke von Thomas Maier Neurieds Außenverteidiger Paul Greger im Gesicht getroffen – den fälligen Strafstoß verwandelte Maier sicher zum 1:1-Ausgleich (42.), Greger erlitt eine Platzwunde und blieb nach der Pause in der Kabine.

Im zweiten Durchgang kippte die Regenschlacht, in der beide Mannschaften dennoch bemüht waren, Fußball zu spielen, immer mehr in Richtung der Gastgeber. „Wir hatten in der gesamten zweiten Halbzeit ein spielerisches und kämpferisches Übergewicht“, sagte Nuñez Beyerle. Allerdings ließ Neuried lange die letzte Durchschlagskraft vermissen, Lasse Wippert und Jonas Einloft vergaben die besten Möglichkeiten.

TSV Neuried: Mit diesem Sieg stehen die Neurieder momentan auf einem Nichtabstiegsplatz

Doch in der Schlussphase bot sich den Gastgebern noch mal eine unverhoffte Chance: Nach einem taktischen Foul verhängte der Unparteiische gegen den noch nicht verwarnten Penzberger Durim Gjocaj eine Zeitstrafe (81,), kurz darauf köpfte Matchwinner Maier eine abgefälschte Flanke von Joker Maximilian Schwahn zum Siegtreffer ins Netz (87.).

Als der Schiedsrichter nach zittrigen Minuten das Spiel abpfiff, jubelten die Neurieder wie nach einem Sieg in einem K.o.-Spiel. „Da ist eine unglaubliche Anspannung abgefallen. Der Sieg heute war die Belohnung für die letzten Wochen, in denen die Mannschaft sehr intensiv trainiert hat“, sagte Nuñez Beyerle. Durch den Dreier zog der TSV Neuried nach Punkten mit dem FC Hellas München gleich und steht dank des gewonnenen direkten Vergleichs virtuell auf einem Nichtabstiegsplatz. (Tobias Empl)

TSV Neuried – 1. FC Penzberg 2:1 (1:1)

TSV Neuried: Kühnle (C); F.Hessenberger, Le Dren, Karmazyn, Greger (46. Topic) – Kurras (59. Schwahn), Legrand (37. Nowack), Maier – Lechner (22. R.Pösl), Einloft (79. Nabizadeh), Wippert

1. FC Penzberg: Baltzer; Ramcic, Kurtar (53. Panholzer, 92. Yerli), Huber, Geci, Verep (C), Fischer, Schneeweiß (17. Taffertshofer), Puskas, Hiry, Gjocaj

Tore: 0:1 Huber (18.), 1:1, 2:1 Maier (42./FE, 87.)

Zeitstrafen: Fischer/Penzberg (42., Meckern), Gjocaj/Penzberg (81., taktisches Foulspiel)