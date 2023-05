Diesmal ohne Relegation: FC Wacker München kurz vor direktem Aufstieg

Von: Michael Zbytek

Der FC Wacker München möchte sich im Liga-Endspurt die Meisterschaft und den damit direkten Aufstieg sichern. Das Aufstiegsrelegation-Drama von letzter Saison wird der Club diesmal vermeiden wollen.

München – Die Euphorie ist groß beim FC Wacker München. Erst am vergangenen Spieltag hat man den direkten Titelrivalen, die DJK München Pasing, mit 3:1 schlagen können und somit die Meisterschaft und den direkten Aufstieg in eigener Hand. Den Drei-Punkte-Vorsprung kurz vor Wettbewerbsende will der Verein nun über die Ziellinie bringen. Doch FC-Coach Florian Hahn mahnt vor Hochmut und Überheblichkeit und möchte auf jeden Fall eine Wiederholung des Relegationsdramas aus der letzten Saison vermeiden.

Zur Erinnerung: In der vorherigen Saison musste Wacker München in der Relegation ran, nachdem es in der regulären Spielzeit nur zu Platz zwei reichte. Und die Relegation hatte es in sich: Insgesamt vier, statt der geplanten zwei Spiele bestritt die Hahn-Elf um den Bezirksliga-Aufstieg, da zwei Spiele vorläufig abgebrochen werden mussten. Das erste aufgrund einer Flutlichtpanne, das zweite drohte aufgrund eines zusammengebrochenen Spielers zu kippen, fiel am Ende aber dem schlechten Wetter zum Opfer.

Drei Spiele innerhalb von sechs Tagen – das vierte und entscheidende Spiel führte zum K.O.

Hinzu kam auch noch der enge Spielplan und die Handhabung der Termine des BFVs, die rückblickend teils stark kritisiert wurden. Durch die immer wieder verlegten Spiele musste der Wacker-Coach auf viele Spieler verzichten, da sie sich bereits im Urlaub befanden oder als bestätigte Transfers zu ihren neuen Vereinen abwanderten. Letztendlich kam es dann so wie es kommen musste: Der FC verlor das entscheidende Spiel gegen FC Hellas München mit 1:2 (n.V.) und verpasste damit den Aufstieg in die Bezirksliga.

Besonders bitter: FC Hellas München war direkter Ligarivale vom FC Wacker und konnte nur wegen Änderungen des Aufstiegssystems bezüglich Corona seinen Weg in die Relegation finden.

Der FC Wacker München ist vorbereitet, falls es wieder zur Relegation kommen sollte

Diese Saison hat das Team nun die Trümpfe selbst in der Hand. Und selbst wenn es wieder zu Aufstiegsspielen kommt, sind die Blausterne diesmal vorbereitet. So wurde bereits vor Saisonbeginn die Kadergröße auf mehr als 30 Spieler aufgestockt und explizit darauf angewiesen, die Urlaubsplanung später und mit mehr Vorsicht zu planen. „Man hat aus den Fehlern gelernt“, gibt Hahn zu.

Mit Blick auf die Tabelle ist Hahn optimistisch, dass es diesmal klappt. Der Fokus liegt jetzt auf den verbleibenden drei Spielen: „Jetzt sind wir natürlich in einer guten Ausgangslage, um direkt aufzusteigen, aber wir sind noch keineswegs durch.“ Im Training ist die Stimmung bestens. Der Wacker-Coach wird aber versuchen, die Euphorie der Spieler nicht zu Kopf steigen zu lassen.

Die Meisterschaft könnte schon am kommendem Wochenende entschieden werden

Theoretisch können die Wackeraner sich bereits an diesem Spieltag zum Meister krönen, falls die Verfolger patzen. Im direkten Vergleich mit Verfolger DJK Pasing hat Wacker die Nase vorn. Dass die DJK gegen den Tabellendritten MTV München ran muss, der sich rechnerisch noch den Relegationsplatz schnappen kann, spielt dem FC Wacker München in die Karten.

In den nächsten drei Spielen darf die Wacker-Mannschaft auf jeden Fall nicht vergessen, dass ein drei Punkte Vorsprung mit einer Niederlage auch schnell wieder verschwinden kann. Der Fokus liegt nun auf dem Spiel gegen den SV Planegg-Krailling. Mit etwas Glück feiert Münchens heimliche Liebe, dann den Aufstieg in die Bezirksliga. (Michael Zbytek)