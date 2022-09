„Wir haben das ganz gut gemacht“: Polecki trotz 1:5-Klatsche positiv

Wölfe unterliegen Wacker deutlich

Von Stefan Reich schließen

Eine Woche zuvor hatten die Gräfelfinger Kreisliga-Fußballer gegen Ludwigsvorstadt noch versucht, selbst das Spiel zu machen. Und verloren klar mit 0:3.

Gräfelfing – „Wir haben Lehrgeld bezahlt. Diesmal, gegen eine stärkere Mannschaft, wollten wir es von Anfang defensiv angehen“, sagte Trainer Sascha Polecki nach dem Spiel am Sonntag beim FC Wacker München.

Zwar fiel die Niederlage mit 1:5 noch höher aus als in der Vorwoche. Dennoch war der Trainer der Ansicht, dass die Herangehensweise richtig war.

„Wir haben das auch ganz gut gemacht, standen hinten diszipliniert“, bilanzierte Polecki. „Und wenn wir dann in Führung gehen, was möglich gewesen wäre, läuft das Spiel vielleicht anders.“ Eine halbe Stunde lang konnten sich die Gäste beim ungeschlagenen Tabellenführer schadlos halten. Einige Konter fuhren sie auch. Und Andreas Gries kam einmal nach einer Flanke zum Abschluss, köpfte sich aber selbst an die Schulter.

In der 33. Minute ging Wacker dann in Führung und erhöhte nur zwei Minuten später auf 2:0. Es trafen erst Norbert Bzunek und dann der ehemalige Planegger Patrick Ochsendorf, die nach der Partie den ersten und den zweiten Platz in der Torjägerliste der Kreisliga München 2 belegen. „Nach den Gegentoren war es für uns als Außenseiter noch härter“, so Polecki.

Ochsendorf erstickte dann nach knapp einer Stunde Spielzeit mit seinem zweiten Treffer die letzten Hoffnungen der Planegger, nochmal zurückzukehren. Leon Heber erhöhte für Wacker nur zwei Minuten später auf 4:0. „Wir haben dann aber nicht aufgesteckt“, sagte Polecki, der einmal mehr selbst als Torwart auf dem Platz stand. Das 4:1 durch Deniel Mitrov (65.) diente ihm dafür als Beleg. Es war für den Spielausgang aber ebenso bedeutungslos wie Ochsendorfs dritter Treffer zum 5:1 für Wacker (73.)

Trotz nur vier Punkten aus den ersten fünf Spielen ist Polecki nicht beunruhigt. „Zwei unserer drei Niederlagen gab es gegen die Top-Teams Wacker und DJK Pasing“, sagte er. Die junge Gräfelfinger mannschaft müsse noch viel lernen. Aber eine Entwicklung sei im vergleich zum Beginn der der vergangenen Spielzeit klar zu erkennen. (sr)

FC Wacker München – TSV Gräfelfing 5:1 (2:0)

TSV Gräfelfing: Polecki; Edelmann (C), Droubi, Merkl, Gries, Czychon, Addae, Mitrov, Sommer, Wagner, Kreuzer;

Tore: 1:0 Bzunek (33.), 2:0, 3:0 Ochendorf (35., 59), 4:0 Heber (61.), 4:1 Mitrov (65.), 5:1 Ochsendorf.