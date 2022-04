Folgen den Worten jetzt Taten? Wölfe träumen vom Favoritensturz

Von: Christian Heinrich

Der TSV Gräfelfing will auch gegen den Zweitplatzierten jubeln. © Rutt

Kann der TSV Gräfelfing den FC Wacker München schlagen? Vize-Abteilungsleiter Gries meint: Ja. Am Samstag ist sein Team dann wirklich gefordert.

Gräfelfing – Es ist nicht so lange her, da hatte Andreas Gries mit einer Feststellung für Aufregung gesorgt. „Die sind für uns schlagbar“, lautete die Erkenntnis des stellvertretenden Abteilungsleiters zum FC Wacker München, nach dessen 0:2-Niederlage gegen den FC Neuhadern. Ob der Tabellenzweite der Kreisliga 2 wirklich ein gefundenes Fressen für die Wölfe darstellt, wird sich am Samstag (14 Uhr) an der Hubert-Reißner-Straße herausstellen. Dann empfängt der 13. der Rangliste den Aufstiegsaspiranten aus der Landeshauptstadt.

Indessen konnte der Abstiegskandidat am Mittwoch Argumente in eigener Sache sammeln. Den 3:2-Erfolg über den N.K. Hajduk hatten nur ausgewiesene Optimisten auf der Rechnung gehabt. Dass sich der TSV dann doch gegen den Tabellensechsten durchsetzte, war wohl dem Lernprozess der Mannschaft geschuldet, der sich etwas rascher vollzieht als allgemein angenommen. Im Gegensatz zu den Partien gegen den FC Anadolu und den FC Alemannia, bei denen die Wölfe jeweils einen Vorsprung von zwei Toren vergeigten, brachten sie dieses Mal diesen Vorsprung nach Hause.

Für Sascha Polecki lag das nicht nur daran, dass die Kroaten einen recht uninspirierten Ball spielten. „Denen ist wenig aus dem Spiel heraus eingefallen“, bemerkte der TSV-Trainer. Entscheidend war, dass es dieses Mal seinen Kickern nicht an der Disziplin fehlte, seine taktischen Vorgaben auch umzusetzen. „Wir haben nicht mehr versucht, das Spiel zu machen“, so der Coach.

Gegen Wacker wird sich an der Ausgangslage wenig ändern. Der Tabellenzweite hat die Bringschuld, die Gestaltung der Partie zu übernehmen. Im Hinspiel war das überhaupt kein Problem: Mit 6:0 siegte der Favorit gegen die Wölfe, die am ersten Spieltag noch unter den Folgen einer chaotischen Vorbereitung und der Entlassung von Trainer Konstantin Schachtner litten. Inzwischen sind die Kinderkrankheiten so weit ausgemerzt, dass selbst Wacker dem einen oder anderen schlagbar erscheint. (hch)