Feike führt Neuried II zur Meisterschaft

"Der ein oder andere Kasten Bier ist aufgetaucht"

Der TSV Neuried II ist am Ziel. Mit einem 2:1-Sieg im Derby gegen die DJK Würmtal macht der TSV am drittletzten Spieltag die Meisterschaft und den Aufstieg in die Kreisliga perfekt.

„Einen schöneren Rahmen kann es nicht geben“, hatte TSV-Coach Marco Gühl vor der Partie gesagt. Der Tabellenerste traf am Samstag im Würmtalderby auf den -zweiten und brauchte noch einen Punkt zur vorzeitigen Meisterschaft. Entsprechend engagiert ging die TSV-Reserve vor der beeindruckenden Kulisse von 200 Zuschauern ans Werk. Die Gastgeber waren klar das tonangebende Team. „Wir sind überhaupt nicht ins Spiel reingekommen. Jeder war zu 180 Prozent motiviert, aber letztendlich hat es nicht so funktioniert, wie wir das wollten“, sagte Benjamin Gollong, der gemeinsam mit Andreas Götz die DJK als Spielertrainer betreut. Die fehlende Präzision im Spiel der Gäste wurde nach 22 Minuten schließlich bestraft. Neurieds Torjäger Marlon Feike, der zuvor zwei hundertprozentige Chancen liegengelassen hatte, traf mit einem herrlichen Schuss von der linken Strafraumkante ins lange Eck.

Feike war es auch, der nach einer Stunde die Entscheidung herbeiführte. Sein 19. Saisontreffer nach starker Vorarbeit von Fabian Kaltenecker beseitigte auch die letzten Restzweifel am Neurieder Direktaufstieg. Die DJK kam in der Schlussphase zwar noch zu einem schön herausgespielten Treffer durch Götz, konnte den zwölften Neurieder Sieg im zwölften Heimspiel allerdings nicht mehr verhindern.

Nach Abpfiff starteten langsam die Feierlichkeiten im Neurieder Lager. „Es hat ein bisschen gedauert, bis wir das so wirklich realisiert haben“, sagte Gühl. Spätestens als Spielleiter Erich Müller Pokal und Meisterurkunde überreichte, war auch dem letzten TSV-Akteur klar, dass das Meisterstück nun vollbracht war. „Nach und nach ist dann auch der ein oder andere Kasten Bier aufgetaucht. Ich hatte mir keine Gedanken gemacht, dass wir auch spontan feiern können und das haben dann auch recht lange gemacht“, sagte Gühl, der in seiner ersten Saison als Trainer den TSV gleich zum Durchmarsch von der A-Klasse in die Kreisliga führte. „Ich habe immer gesagt, dass wir mit dieser Mannschaft vorne mitspielen werden. Dass wir aber von Spieltag eins oben stehen, den besten Sturm, die beste Verteidigung und die fairste Mannschaft haben, hätte ich auch nicht gedacht.“

Die DJK muss indes weiter zittern. Durch die zweite Niederlage in Folge ist der Relegationsplatz zwei in Gefahr gerückt. Nur noch zwei Punkte beträgt der Vorsprung auf den Dritten FC Kosova.

TSV Neuried II – DJK Würmtal 2:1?(1:0) TSV Neuried II: Hrasky; Fab.Vetterl, Colberg, Swidersky, Schwarz, Grabmaier, Ferd.Vetterl, Danquah, Feike, Nitzl, Kaltenecker; Berger, Rosenthal, Jakob

DJK Würmtal: Münzenmaier; Gollong, Bundschu, Lüssmann, Götz, Demharter, Belm, Schmitz, Fischer, Peine, Pilsl; Köferl, MerkleTore: 1:0, 2:0 Feike (22., 60.), 2:1 Götz (77.)

