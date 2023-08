Daniel Fischer verlässt DJK Würmtal mit sofortiger Wirkung - Nachfolger verletzt sich im Toto-Pokal

Seine letzte Partie als Spielertrainer der DJK Würmtal absolvierte Daniel Fischer (vorne) am Dienstag im Toto-Pokal. © dr

Die DJK Würmtal muss sich einen neuen Trainer suchen. Daniel Fischer gab nach der Pokalniederlage gegen den FC Espanol München seinen Rückzug bekannt.

Planegg – Daniel Fischer hört mit sofortiger Wirkung als Spielertrainer der DJK Würmtal auf. „Das war mein letztes Spiel“, sagte der 33-Jährige nach der 3:4-Niederlage der C-Klasse-Fußballer am Dienstagabend in der ersten Runde des Toto-Pokals, der Vorstufe des DFB-Pokals auf Kreisebene. Fischer hatte die Mannschaft vor einem Jahr übernommen und trotz des knapp verpassten Aufstiegs angekündigt, eine weitere Saison zu bleiben.

„Ich habe schon seit Jahren Probleme mit den Gelenken.“

Nun zog er noch vor dem ersten Saisonspiel am 20. August die Reißleine. Die Gründe für seinen Rücktritt habe er intern geäußert, sagte Fischer. Er wolle nun erst einmal eine Fußballpause einlegen. „Ich habe schon seit Jahren Probleme mit den Gelenken“, erklärte der Stürmer.

Gerne hätte er sich mit einem Sieg verabschiedet, und beinahe hätte das gegen den FC Español München sogar geklappt. „Es war wirklich ein geiles Spiel. Es hat Spaß gemacht, noch einmal zusammen zu kicken“, betonte Fischer, der in der Vorsaison mit 43 Toren der beste Torschütze der DJK gewesen war. Obwohl die Gäste drei Ligen höher in der Kreisklasse spielen, war der C-Klassist in der ersten Hälfte das bessere Team.

DJK Würmtal: Verletzter Kapitän Dominik Glückschalt wird Interimscoach

Nach 14 Minuten traf der Bruder des scheidenden Spielertrainers, Marco Fischer, mit einem traumhaften Außenrist-Schlenzer zum 1:0. Español antwortete mit einem beinahe ebenso schönen Fernschusstor durch Ricardo Rennola (28.), doch Daniel Fischer, der das erste Tor vorbereitet hatte, stellte mit zwei Kopfballtreffern die Weichen wieder auf DJK-Sieg (44., 54.). Danach musste sein Team den schwindenden Kräften Tribut zollen und kassierte drei Gegentore durch Ruben Gomez Gonzalez (60., 62., 85.).

Den Trainerposten soll vorerst Kapitän Dominik Glückschalt übernehmen. Ausgerechnet dieser verletzte sich aber im Spiel – Verdacht auf Nasen- und Jochbeinbruch. (te)

DJK Würmtal – FC Español München 3:4 (2:1)

DJK Würmtal: Mieth; Glückschalt (C), Peine, Oseghale, M.Fischer, Rotter, Stadler, Novellino, D.Fischer, Demharter, Sfeir; Babic, L.Gollong

Tore: 1:0 M.Fischer (14.), 1:1 Rennola (28.), 2:1, 3:1 D.Fischer (44., 54.), 3:2, 3:3, 3:4 Gomez Gonzalez (60., 62., 85.)