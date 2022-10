Halbes Dutzend gegen SV Saaldorf - Knoten bei Frauen des TSV Neuried geplatzt

Selvje Maloku traf für den TSV Neuried. © TSV Neuried

Der Knoten beim TSV Neuried scheint geplatzt. Nach nur drei Toren in den ersten drei Partien trafen die Bezirksoberliga-Fußballerinnen am Samstag beim SV Saaldorf gleich sechsmal.

Neuried – „Es hätten auch zehn sein können“, berichtete Neurieds Trainer Josip Hrgovic nach dem furiosen 6:1 (4:0) beim Tabellenschlusslicht. Er hatte vor dem Spiel noch über einen Trainingsrückstand seines Kaders geklagt, fand dann aber großen Spaß an der Partie. „Saaldorf ist wie wir eine der wenigen Mannschaften in der Liga, die nicht nur die Bälle nach vorne bolzt“, lobte Hrgovic.

Die Gastgeberinnen spielten auch gut mit und verbuchten gleich einen Lattenschuss. Effektiver agierten die Gäste. Jennifer Pirkl gelang per Kopf nach einer Ecke das frühe 1:0 für den TSV (7.). Neun Minuten später entschied der Schiedsrichter auf Foul an Cäcilia Detsch und auf Strafstoß. Den verwandelte Franziska Schürle. „Ich hätte ihn nicht gegeben“, kommentierte Hrgovic. Danach legte die stark spielende Selvije Maloku für Erin Aboelnour auf, die zum 3:0 traf. Die perfekte erste halbe Stunde rundete Detsch mit einem Kopfballtreffer im Anschluss an eine Ecke ab. „Bis zur Pause haben wir dann noch den einen oder anderen Hochkaräter ausgelassen“, stellte Hrgovic fest.

Neuried mit schwächerer zweiten Halbzeit - „Musste kurz mal einen Schrei loslassen“

Nach der Pause ließen die Neuriederinnen plötzlich die Zügel schleifen. „Ich konnte es mir nicht erklären“, sagte Hrgovic. Saaldorf verkürzte schnell und war nahe dran an weiteren Treffern. „Da musste ich kurz mal einen Schrei loslassen“, erzählte Hrgovic. Dieser zeigte prompt Wirkung. Die Gäste rissen sich wieder am Riemen. Maloku krönte ihre Leistung mit einem Traumtor zum 5:1 (68.). Zwei Minuten später bediente sie Aboelnour, die das halbe Dutzend vollmachte.

Es war der zweite Dreier im zweiten Auswärtsmatch der Saison. Am kommenden Wochenende wollen die Neuriederinnen endlich auch mal zu Hause jubeln. Am Sonntag erwartet der TSV Neuried die DJK Traunstein. (toh)

SV Saaldorf – TSV Neuried 1:6 (0:4)

TSV Neuried: Kühne; Krenzi, Hoehne, Sev. Maloku, Grassow, Richter, Detsch, Schürle (C), Erin Aboelnour, Sel. Maloku, Pirkl; Oberst, Lechner, Karavla

Tore: 0:1 Pirkl (7.), 0:2 Schürle (16., Foulelfmeter), 0:3 Aboelnour (23.), 0:4 Detsch (30.), 1:4 Waltrich (46.), 1:5 Maloku (68.), 1:6 Aboelnour (70.)