„Das war entscheidend“: Schwächephase kostet SV Planegg die Punkte in Gern

Von: Stefan Reich

Andreas Budell: Seiner Mannschaft gelang es in Gern nicht, das Ruder nochmal herumzureißen. © Dagmar Rutt

Es waren nur eine gute Viertelstunde, mit denen Andreas Budell so gar nicht zufrieden sein konnte. Doch nach dieser kurzen Schwächephase waren die Weichen bereits gestellt.

Planegg – „Wir sind dann lange einem 0:2-Rückstand hinterher gelaufen. Das war am Ende entscheidend“, stellte der Trainer des SV Planegg-Krailling nach der 2:3-Niederlage bei der FT München-Gern am Sonntag fest.

Dabei hatten die Planegger eigentlich solide begonnen. Wie schon beim beachtlichen 2:2 gegen Spitzenreiter DJK Pasing eine Woche zuvor, legten sie den Schwerpunkt auf die Absicherung des eigenen Tores. Und 20 Minuten lang ging das auch auf. Man hielt Gern vom eigenen Kasten fern und brachte auch den ein oder anderen Ball nach vorne. „Dann haben wir die Zuordnung verloren“, sagte Budell. Gern schlug sofort zu und erspielte sich mit Treffern in der 26. und der 32. Minute einen beruhigenden Vorsprung. Planegg fing sich dann zwar wieder, konnte so bis zur Pause aber lediglich weitere Gegentreffer verhindern. „In der Kabine haben wir dann angesprochen, dass wir besser rausschieben, enger am Mann sein und Verantwortung für die Zweikämpfe übernehmen müssen“, berichtete der Trainer nach dem Schlusspfiff.

Aber auch offensiv musste der SVP nun mehr tun. Das gelang in Person Martin Bauer, der sich vor dem Anschlusstreffer außen durchsetzte, fast bis zur Grundlinie durchging und dann den Torschützen Noail Kado bediente (56.). Planegg hatte jetzt Oberwasser, musste aber immer noch ins Risiko gehen. In der 80. Minute bot sich die Chance zum Ausgleich. Doch Gern eroberte den Ball, konterte und traf zum 3:1. Planegg kam nur noch zum 3:2 durch Bauer (86). In der Schlussminute vergab Leonardo Pfleiderer die Chance zum 3:3. (sr)

FT München-Gern – SV Planegg-Krailling 3:2 (2:0)

SV Planegg-Krailling: Rako; Velickovski, Pfeliderer, Wassermann (C), Capek, Kado, Grillenberger, Darbahani, Bauer, Egger, Näther; Halfmann, Makaba

Tore: 1:0 Greinacher (26.), 2:0 Ladwig (32.), 2:1 Kado (56.), 3:1 Pintac-Pisar (80.), Bauer (86.).