„In der Höhe verdienter Sieg“ - Frauen des TSV Neuried mit Kantersieg

Josip Hrgovic und sein Team feierte einen Kantersieg. © TSV

Gleich ein halbes Dutzend Tore haben die Bezirksoberliga-Fußballerinnen des TSV Neuried ihrem Gegner, dem SV RW Überacker, am Sonntagnachmittag eingeschenkt.

„Am Ende war es ein auch in der Höhe verdienter Sieg“, sagte TSV-Trainer Josip Hrgovic nach dem 6:0-Erfolg vor heimischem Publikum. Mit dem ersten Durchgang war der Coach allerdings nicht zufrieden gewesen. Nach der frühen Führung durch Selvije Maloku (7.) beschränkten sich die Neuriederinnen auf das Nötigste und hatten bei einem Freistoß von Überacker an die Latte sogar noch Glück. Erin Aboelnour erhöhte auf 2:0 (36.), die Leistung ließ aber noch viel Luft nach oben. Nach einer deutlichen Ansage von Hrgovic in der Halbzeitpause drehten die spielerisch überlegenen Gastgeberinnen dann endlich auf. Erneut Aboelnour per Doppelpack (47., 54.) sowie die eingewechselte Cäcilia Detsch (65.) schraubten das Ergebnis auf 5:0 in die Höhe. Das i-Tüpfelchen war der direkt verwandelte Freistoß von Maloku zum 6:0-Endstand eine Viertelstunde vor dem Ende. (te)

TSV Neuried – SV RW Überacker 6:0 (2:0)

TSV Neuried: Lenge; Krenzi, Oberst, Sev.Maloku, Grassow, Richter, Karavla, Schürle (C), Aboelnour, Sel.Maloku, Kühne; Lechner, Imsirovic, Detsch

Tore: 1:0 Sel.Maloku (7.), 2:0, 3:0, 4:0 Aboelnour (36., 47., 54.), 5:0 Detsch (65.), 6:0 Sel.Maloku (77.)