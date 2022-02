Frischer Wind für Fußball-Förderung

Teilen

Sebastian Dietzel ist neuer Vorsitzender des Fußball-Fördervereins. © FuPa

In Zusammenarbeit mit dem Gautinger SC möchte der Förderverein aus Gauting die 300 Spielerinnen und Spieler, Trainer und ehrenamtlichen Helfer unterstützen.

Gauting – „Gerade ein Sport wie Fußball bedeutet nicht nur riesigen Spaß, sondern stärkt auch die soziale Kompetenz von klein auf. In einer Mannschaftssportart wie Fußball erfahren Kinder und Jugendliche, was Zusammenhalt, Teamgeist und Freundschaft bedeuten. Sie lernen, sich durchzusetzen, Regeln einzuhalten und andere zu respektieren.“ An diesem Leitbild orientiert sich der „Förderverein Fußball in Gauting“ (FVFG), der im Juli 2018 von einer Gruppe Eltern um die Fußballer-Väter Dominik Duchon, Ralph Drüppel und Franz Gaul gegründet worden war.

Bei den Vorstandswahlen stellten zwei der drei Gründer ihr Amt nun zur Verfügung: 1. Vorsitzender Sebastian Dietzel, 2. Vorsitzender Jan Hofmann sowie Christian Hiltl, Julian Feser, Sebastian Lebek und Gaul bilden den neuen Vorstand des FVFG. An den Grundsätzen des Vereins ändere sich mit dem Vorstandswechsel allerdings nichts, teilt der FVFG in einer Presseerklärung mit. Ebenso wenig an der Zielsetzung der gemeinsamen Aufgaben: „Von den ganz Kleinen in der F- bis hin zur A-Jugend: Wir konzipieren und realisieren hoffentlich bald ein ganzheitliches, jahrgangsübergreifendes Konzept der Förderung. Sowohl für die Mannschaften wie den Trainerstab und die Infrastruktur.“

Die geplanten Projekte sollen nun in Zusammenarbeit mit den neuen Fußballabteilungsleitern des Gautinger SC, Robert Stolpa und Oliver Stollbert, in Angriff genommen werden. Der primäre Fokus zum Start liegt laut Sebastian Dietzel auf der Unterstützung der ehrenamtlichen Trainerinnen, Trainer und freiwilligen Helfer für die rund 300 Spielerinnen und Spieler im GSC. Dietzel: „Mit neuen Kräften, viel Motivation und guten Ideen wollen wir mit dem Förderverein die langfristige und nachhaltige Förderung der Fußballjugend in Gauting intensiv und gezielt begleiten.“

Der FVFG freut sich über Unterstützung in jeglicher Form wie Spenden, Mitgliedschaften oder Sponsoring. „Durch die Schaffung neuer finanzieller Rahmenbedingungen kann und soll die Förderung aller Mannschaften noch qualifizierter gewährleistet werden“, teilt der Förderverein mit. Mehr Informationen im Internet unter www.fvfg.de. (Redaktion Würmtal)