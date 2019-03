SV Planegg im Spitzenspiel gegen FC Kosova nur eine Halbzeit im Geschäft

0:3 im Topduell

von Michael Grözinger schließen

Der SV Planegg-Krailling hat im Spitzenspiel gegen den FC Kosova klar den Kürzeren gezogen. Trotz guter erster Halbzeit muss er sich dem Tabellenführer beugen.

Planegg – Michael Lelleck hatte im Vorfeld schon so eine Ahnung gehabt, dass es für seinen SV Planegg-Krailling extrem schwer werden würde, bei Spitzenreiter FC Kosova München etwas Zählbares einzufahren. Dennoch ärgerte sich der Trainer des Tabellenzweiten nach dem 0:3 im Spitzenspiel, obwohl er ganz klar zugab: „Kosova hat es gut gemacht und verdient gewonnen.“ In der ersten Halbzeit lieferte der SVP aber eine sehr starke Leistung ab. „Deswegen ärgert es uns“, so Lelleck. Nach dem Seitenwechsel kam seiner Elf die Konsequenz ein wenig abhanden.

Bitteres Tor bringt SVP in Rückstand

Woran das lag, vermochte der Coach nicht zu sagen. „Vielleicht waren wir kaputt“, mutmaßte er. Auch mussten die Gäste seit der 11. Minute einem unglücklichen Rückstand hinterherlaufen. Nach einem Einwurf landete der Ball bei Blendim Gashi, der ihn per Seitfallzieher aufs Tor brachte. Ein Planegger lenkte noch unglücklich ab. „Ein ganz blödes Tor“, sagte Lelleck, der ansonsten mit dem Auftritt seiner Mannschaft in den ersten 45 Minuten äußerst zufrieden war. „Von den Spielanteilen waren wir dominant.“ Auch einige Chancen durch Patrick Sudol und Kapitän Andreas Petermeier erspielten sich die Blau-Schwarzen, brachten die Kugel aber nicht im Kasten unter.

Individuelle Klasse lässt Pendel zugunsten des FC Kosova ausschlagen

Dafür machte Lelleck nach Abpfiff auch den Schiedsrichter mit verantwortlich, der dem SVP zwei in seinen Augen klare Foulelfmeter verweigerte. Vor der Pause wurde Sudol im Sechzehner gelegt, kurz vor Spielende beim Stand von 3:0 Negic. „Es ist lächerlich“, befand Lelleck. „Dem Schiedsrichter hat heute vor den 300 Zuschauern die Courage gefehlt.“

Die Niederlage wollte der Planegger Trainer dem Unparteiischen aber nicht anlasten. „Der Gegner hat in der zweiten Halbzeit seine individuelle Klasse gut ausgespielt.“ Ein 25-Meter-Hammer von Hasib Ajdari (69.) und ein Kopfball von Daniel Zielinski nach einem Freistoß (84.) machten dem SVP den Garaus – und ließen ihn auf Platz drei abrutschen.

mg





STATISTIK

FC Kosova München – SV Planegg-Krailling 3:0 (1:0)

SV Planegg-Krailling: Krost; Brylok, Samiei, Spring, Wassermann, Hartmann, Empl, Petermeier (C), Negic, Eugenio, Sudol; Busl, Pfleiderer, Hort

Tore: 1:0 Gashi (11.), 2:0 Ajdari (69.), 3:0 Zielinski (84.)