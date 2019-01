TSV Neuried II gegen Atlético Erlangen wohl nur tabellarisch auf Augenhöhe

Kleine Ziele am Sportpark

Der TSV Neuried II empfängt mit Atlético Erlangen einen Gegner, der vermeintlich auf Augenhöhe agiert. Zuversichtlich sind die Würmtaler dennoch nicht gerade.

Neuried – Sie sind der letzte unbekannte Gegner für den TSV Neuried II in der Futsal-Bayernliga: Atlético Erlangen. Am Sonntagabend sind die Franken für ihr Hinspiel zu Gast im Neurieder Sportpark (18 Uhr). Neben dem FC Regensburg sind die Erlangener die Mannschaft, die sich tabellarisch am ehesten in Reichweite des Aufsteigers aus dem Würmtal befindet. Drei Punkte hat Atlético auf dem Konto, bei Neuried steht weiter die große Null.

Doch qualitativ dürfte der Unterschied zwischen den Kontrahenten größer sein. Das lässt zumindest das Spiel des TSV am vergangenen Wochenende gegen Regensburg vermuten. Der FCR schlug den Aufsteiger im Kellerduell der bis dato punktlosen Teams deutlich mit 12:2. Doch damit nicht genug. „Erlangen schätze ich eher stärker ein als Regensburg“, sagt Martin Augustin, Torwart und Teammanager der Neurieder. „Sie haben hauptsächlich Spanier und Lateinamerikaner in ihren Reihen, die das Futsalspielen von der Pike auf gelernt haben.“ Daher rechnet sich der Keeper erneut nicht allzu viel für seine Mannschaft aus, die sich weiter in der Lernphase befinde. „Wir hoffen, das Ergebnis diesmal im Rahmen zu halten. Einstellig“, sagt Augustin.

An Motivation, Einstellung und Kampf liegt es bei den Kickern von der Parkstraße nicht. „Jeder haut alles rein“, kündigt der Torhüter an. Auf sich persönlich bezogen konkretisiert er: „Ich gebe bei jedem Ball 100 Prozent.“ Personell kann die TSV-Reserve auf Unterstützung aus dem Regionalliga-Team hoffen. Sven Hausmann, der jüngst Selbstbewusstsein beim Landesauswahlturnier des DFB sammelte (wir berichteten), und Ivan Baumann helfen gegen Atlético aus.

