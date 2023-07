Neurieds Futsaler nach deutlichem Sieg im Hinspiel kurz vor Titel

Die Neurieder wollen trotz der komfortablen Führung auch das Rückspiel gewinnen. © Andreas Wenzel

Nach einem deutlichen Erfolg im Hinspiel Verbandspokal-Finale ist der TSV Neuried dem Titel sehr nah. Das Rückspiel steht am kommenden Samstag an.

Neuried – Jeder Sportler träumt davon, Titel zu gewinnen. Die Regionalliga-Futsaler des TSV Neuried stehen kurz davor, diesen Traum zu verwirklichen. Dank eines 9:1-Hinspielsiegs im Finale um den bayerischen Verbandspokal gegen die Futsal Panthers des MTV Ingolstadt haben sie vor dem Rückspiel am Samstag in Ingolstadt eine glänzende Ausgangsposition (11 Uhr, Feselenstraße).

Der Titelgewinn wäre für TSV-Trainer Mathieu Jerzewski auch „der Lohn für die harte Arbeit der letzten Jahre“. Er betont: „Wir sind in die Regionalliga aufgestiegen, haben seitdem stets den Klassenerhalt geschafft. Nun einen möglichen Pokalsieg zu holen, wäre ein positives Zeichen für unsere bisherige Entwicklung.“

„Wir wollen auch das Rückspiel gewinnen, wir ruhen uns keineswegs auf dem Hinspiel-Ergebnis aus.“

Entsprechend heiß ist seine Mannschaft auf die Partie am Samstag. „Das ganze Team ist sehr fokussiert und wird am Samstag alles dafür tun, dass wir den Pokal mit nach Hause nehmen können“, kündigt Jerzewski an. Wie schon im Hinspiel, als auch der im Vergleich zu den Ingolstädtern fast doppelt so große Kader der Grün-Weißen eine wichtige Rolle spielte, sind die Neurieder gut aufgestellt.

„Wir werden wieder einen breiten Kader haben. Alle Spieler freuen sich auf das Rückspiel und sind hoch motiviert“, so der Trainer.

Er rechnet trotz des deutlichen Hinspiel-Resultats nicht mit einem Schaulaufen. „Ingolstadt muss alles in die Waagschale werfen und wird dementsprechend auftreten. Wir wollen auch das Rückspiel gewinnen, wir ruhen uns keineswegs auf dem Hinspiel-Ergebnis aus.“ Jerzewski warnt: „Wir müssen auf dem Boden der Tatsachen bleiben, Hochmut wird schnell bestraft, und dann erleben wir unser blaues Wunder.“ (te)