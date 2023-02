Futsaler des TSV Neuried wollen Beton gegen die Beton Boys anrühren

Einziger Neurieder Torschütze in der Vorwoche: Anton Smolniakov (r.). TSV-Trainer Mathieu Jerzewski fordert gegen Topteam Beton Boys München am Sonntag daher eine bessere Chancenverwertung. A-Foto: Dagmar Rutt © DAGMAR RUTT

Trotz des schon gesicherten Klassenerhalts haben die Futsaler des TSV Neuried vor dem Duell gegen die Beton Boys München „richtig Bock“.

Neuried – Der Klassenerhalt ist bereits fünf Spieltage vor dem Saisonende in der Regionalliga Süd in trockenen Tüchern – die Motivation ist deshalb aber noch lange nicht weg bei den Futsalern des TSV Neuried. „Alle haben richtig Bock auf die restlichen Spiele“, betonte Trainer Mathieu Jerzewski bereits unmittelbar nach dem 1:1 gegen den ASC Neuenheim vor knapp einer Woche, mit dem die Neurieder den Ligaverbleib eingetütet hatten.

Ein konkretes Punkte-Ziel oder einen bestimmten Platz in der Tabelle als Motivationsspritze gibt er für den Liga-Endspurt aber nicht extra vor. „Wir wollen in jedem Spiel gewinnen. Das ist unser Anspruch“, sagt Jerzewski. Es gehe darum, in jeder Partie die bestmögliche Leistung abzurufen.

TSV Neuried (Futsal) will gegen Beton Boys Revanche für Packung im Hinspiel

An ihre Grenzen müssen die Neurieder voraussichtlich auch am Sonntag im Heimspiel gegen die Beton Boys München gehen (15 Uhr, Am Sportpark). Schließlich stehen die Münchner nicht zu Unrecht auf Platz zwei der Tabelle. Im Hinspiel war gegen die technisch versierten Beton Boys wenig zu holen, die Grün-Weißen mussten eine 2:8-Pleite einstecken. „So eine Niederlage ist extra ein Ansporn zu beweisen, dass es auch anders geht“, sagt Jerzewski.

Entscheidend werde es dafür sein, die drittbeste Offensive der Liga durch kollektives Verteidigen weniger als gewohnt zur Entfaltung kommen zu lassen. Außerdem müsse sich die Chancenverwertung im Vergleich zum Neuenheim-Spiel verbessern, als lediglich Anton Smolniakov auf Neurieder Seite zum Torerfolg kam. Bereits im Hinblick auf die nächste Saison sagt Jerzewski: „Wir müssen uns in einigen Bereichen steigern, es geht unter anderem um das Feine, die Präzision, die blinde Abstimmung und darum, das Spiel besser zu lesen.“

Der Kader könnte sich am Sonntag im Vergleich zur Vorwoche etwas verändern. „Vermutlich wird es auf ein bis zwei Positionen Veränderungen geben. Das haben wir noch nicht final entschieden“, sagt der TSV-Coach. (Tobias Empl)