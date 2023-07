TSV-Futsaler feiern historischen Pokalsieg – Schiedsrichter vermerken falsches Ergebnis

Jubel über den Triumph in Hin- und Rückspiel und den daraus folgenden Titel. © Bayerischer Fußball-Verband

Die Futsal-Mannschaft des TSV Neuried gewann auch im Rückspiel gegen die Futsal Panthers. Somit sicherten sie sich den bayerischen Verbandspokal.

Neuried – Es ist vollbracht. Der TSV Neuried ist bayerischer Verbandspokalsieger im Futsal. Nach dem 9:1-Sieg im Finalhinspiel gegen die Futsal Panthers des MTV Ingolstadt entschieden die Grün-Weißen auch das spektakuläre Rückspiel mit 14:12 (7:4) für sich. Dabei ging es so turbulent zu, dass die Unparteiischen am Ende fälschlicherweise ein 13:13-Unentschieden als Endergebnis vermerkten.

„Wir nehmen es den Schiedsrichtern nicht übel, bei so viel Toren kann man sich verzählen“, sagt TSV-Trainer Mathieu Jerzewski augenzwinkernd.

TSV Neuried gewinnt auch irres Rückspiel – 26 Treffer ingesamt

Die Freude über den historischen Titelgewinn mit Siegen in beiden Spielen wurde dadurch nicht getrübt. „Wir wollten zeigen, dass der Pokal hochverdient in Hin- und Rückspiel an uns geht“, betont Jerzewski. Die Gäste starteten mit viel Selbstvertrauen in die Partie, ließen nur wenig zu und kamen immer wieder per Konter zum Torerfolg. Sie gingen früh mit 3:0 in Führung und gaben diese bis zur Halbzeitpause nicht mehr her.

Im zweiten Durchgang bekamen die Zuschauer dann Tore fast im Minutentakt zu sehen. „Ein Augenschmaus“, kommentiert Jerzewski. Kurz vor Spielende gelang Ingolstadt zwar noch einmal der 12:12-Ausgleich, doch die nervenstarken Neurieder behielten dank eines Ingolstädter Eigentors und eines Treffers von Denys Karmazyn die Oberhand.

Trainer Jerzewski überglücklich: „Pokalsieg bedeutet mir eine Menge“

Nach der Siegerehrung und zahlreichen Fotos war Party auf der Rückreise angesagt, eine offizielle Feier soll noch folgen. Neurieds langjähriger Trainer Jerzewski ist über den Erfolg überglücklich. „Der Pokalsieg bedeutet mir eine Menge, es wird noch Zeit brauchen, bis ich es gänzlich realisieren und einordnen kann. Der Sieg ist der gemeinsame Erfolg eines großartigen Teams, das sich endlich mit einem historischen Triumph für den Neurieder Futsal belohnt.“

Jerzewski ergänzt: „An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Beteiligten auf und neben dem Platz bedanken. Alle namentlich zu erwähnen, würde den Rahmen sprengen. Jeder, der es liest, weiß, inwiefern und inwieweit er sich angesprochen fühlen darf. Ich danke allen vielmals für ihren wertvollen Beitrag.“ (Tobias Empl)