Futsaler des TSV Neuried siegen souverän gegen Schlusslicht ASC Neuenheim

Traf doppelt: Neurieds Denys Karmazyin (r.) besorgte gegen Neuenheim sowohl das 1:0 als auch das 3:1. Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Nach zuletzt zwei Niederlagen haben die Regionalliga-Futsaler des TSV Neuried in die Erfolgsspur zurückgefunden.

Neuried – Gegen das Schlusslicht der Regionalliga Süd, den ASC Neuenheim, wurde das Team von Trainer Mathieu Jerzewski seiner Favoritenrolle gerecht und setzte sich mit 4:1 (1:0) durch. „Der Sieg war sehr wichtig für die Mannschaft“, sagte Jerzewski angesichts der jüngsten Niederlagen. Zwar sieht er weiterhin noch viel ungenutztes Potenzial, lobte aber vor allem das Engagement seines Teams: „Der Einsatz wurde belohnt.“ Anders als bei den vermeidbaren Pleiten gegen SVK Futsal Allgäu und beim Karlsruher SC agierte die Mannschaft ruhiger und hatte mehr Kontrolle. „Wir haben dem Gegner größtenteils ihr Spiel weggenommen“, sagte Jerzewski.

Die Gäste setzten auf eine kompakte Defensive und lauerten auf Neurieder Ballverluste. Zu denen kam es jedoch nur selten. Die Grün-Weißen agierten ballsicher und erarbeiteten sich zahlreiche Tormöglichkeiten. Der in dieser Saison bereits mehrfach erfolgreiche Neuzugang Denys Karmazyin traf nach einem Eckball aus spitzem Winkel zur 1:0-Führung (6.). Weitere Chancen vergab Neuried im ersten Durchgang.

Lopez legt nach, Karmazyn mit Schlusspunkt

Nach dem Seitenwechsel gelang Alejandro Lopez nach Zuspiel von Karmazyn das vermeintlich erlösende 2:0 (25.), beinahe im direkten Gegenzug fingen sich die Gastgeber aber ihr erstes Gegentor. Die Neurieder verursachten nach einem der wenigen unnötigen Ballverluste einen Sechs-Meter-Strafstoß, den Simo Zilling verwandelte (26.). Davon ließen sich die überlegenen Hausherren jedoch nicht aus der Ruhe bringen. Sie hielten nach einem Time-Out an ihrer bisherigen Spielanlage fest, und Karmazyn stellte nach einer clever ausgespielten Standardsituation den alten Abstand wieder her (30.).

In der Schlussminute nutzte Marcel Nirschl ein Missverständnis in der Hintermannschaft aus und traf zum 4:1-Endstand. Am Sonntag (18 Uhr) wartet wohl eine schwierige Aufgabe auf die Neurieder. Dann müssen sie zum Vorjahreszweiten Beton Boys München. (te)

TSV Neuried – ASC Neuenheim 4:1 (1:0)

TSV Neuried: Alicic; Goncalves, Smolniakov, Vlahovic (C), Schlaack, Nirschl, Lopez, Karmazyn, Martori, Briones-Montoya

Tore: 1:0 Karmazyn (6.), 2:0 Lopez (25.), 2:1 Zilling (26./Strafstoß), 3:1 Karmazyn (30.), 4:1 Nirschl (40.)