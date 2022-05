Futsal-Verbandspokal: Trotz Martori-Dreierpack - Neuried unterliegt Deisenhofen mit 6:5

Teilen

Sina Tehrani (l.), hier gegen den SV Jahn Regensburg © Rutt

Im Hinspiel des Verbandspokals zwischen Deisenhofen und Neuried konnte der FC für sich entscheiden. Im nächsten Spiel gegen Regensburg braucht der TSV einen Sieg.

Neuried – Die Futsal-Duelle mit dem FC Deisenhofen werden Mathieu Jerzewski und seinem Team, dem Regionalligisten TSV Neuried, fehlen – und das nicht nur, weil der TSV-Trainer zu den Spielen entspannt mit dem Fahrrad fahren konnte. „Es waren jedes Jahr interessante Leistungsvergleiche“, betont Jerzewski. Bei den ersten Aufeinandertreffen war Neuried laut dem Trainer oft nur „Sparringspartner“ gewesen, doch zuletzt hat sich das Duell der beiden Münchner Vorstadtklubs zu einem Kräftemessen auf Augenhöhe entwickelt.

Da Deisenhofen nicht für die kommende Regionalliga-Saison gemeldet hat, treffen beide Teams in diesem Sommer im Bayerischen Verbandspokal allerdings vorerst das letzte Mal aufeinander. Das Pokal-Hinspiel entschieden die von Löwen-Legende Roman Tyce gecoachten Deisenhofener am Samstag knapp mit 6:5 (2:1) für sich. „Es ist schade, dass die Mannschaft sich nicht belohnt hat. Gratulation an Deisenhofen für den nächsten Derbysieg“, sagte Jerzewski anschließend. Er betonte: „Jede schmerzliche Niederlage ist ein Ansporn, an uns zu arbeiten.“

Die Gäste kamen im ersten Durchgang gut in die Partie, und nach acht Minuten erzielte Kapitän Nikolai Vlahovic das 1:0 für Neuried. Trotz „massenhaft guter Möglichkeiten“ (Jerzewski) gingen jedoch die Gastgeber nach Treffern von Bayernliga-Torwart Enrico Caruso und Leo Edenhofer mit einer 2:1-Führung in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel waren die Grün-Weißen wieder am Drücker, erzielten in starken zehn Minuten aber lediglich zwei Treffer durch Erik Martori – diese waren letztlich zu wenig. Denn Deisenhofen kam noch einmal zurück und setzte sich in einer wilden Schlussphase mit 6:5 durch.

Nach zwei Auftaktniederlagen braucht Neuried am Sonntag gegen den Futsal Club Regensburg endlich den ersten Sieg, um im Pokal noch das Weiterkommen zu schaffen. Jerzewski bleibt optimistisch: „Die Chancen sind noch da. Es liegt einzig und allein an uns.“ (te)

FC Deisenhofen – TSV Neuried 6:5 (2:1)

TSV Neuried: dos Santos; Vlahovic (C), Mrsic, Schlaack, Tehrani, Stohniienko, Martori, Smolniakov

Tore: 0:1 Vlahovic (8.), 1:1 Caruso (11./FE), 2:1 Edenhofer (20.), 2:2, 2:3 Martori (21., 30.), 3:3 Jungkunz (35.), 4:3 Smolniakov (37./ET), 5:3 Caruso (38.), 6:3 Giesen (40.), 6:4 Tehrani (40.), 6:5 Martori (40.)