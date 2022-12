Futsaler des TSV Neuried zeigen gewünschte Reaktion gegen SV Darmstadt 98

Von: Thomas Jank

TSV Neurieds Denys Karmazyin (r.) erzielte in den ersten beiden Minuten gegen SV Darmstadt 98 einen Doppelpack © Dagmar Rutt

Im ersten Rückrundenspiel feiern die Futsaler des TSV Neuried einen souveränen 9:4-Heimerfolg gegen den SV Darmstadt 98. Dabei zeigen sie eine Mannschaftsleistung.

Neuried – So schnell kann es im Futsal gehen. Noch vor einer Woche hatte Regionalligist TSV Neuried beim TSV 1860 München neun Tore kassiert, an diesem Wochenende war er selbst neunmal erfolgreich. Im ersten Rückrundenspiel gewannen die Grün-Weißen gegen den SV Darmstadt 98 zu Hause mit 9:4 (6:1). „Wir Trainer sind sehr zufrieden mit dem, was das Team an Vorgaben umgesetzt hat. Die Wir-Mentalität hat entscheidend zum Sieg beigetragen, das hat uns bei 1860 in Halbzeit zwei gefehlt“, sagte Neurieds Coach Mathieu Jerzewski nach dem vierten Saisonsieg seines Teams.

Wie schon beim 6:3-Sieg im Hinspiel legten die Würmtaler einen Blitzstart hin. Damals hatte Denys Karmazyn sein Team in der ersten Minute in Führung geschossen, diesmal machte er es noch besser: Karmazyn gelang in den ersten beiden Minuten sogar ein Doppelpack, Nicolas Schlaack erhöhte bereits in der vierten Minute auf 3:0. „Der Start war fantastisch, wir waren perfekt drin und verdienten uns die frühe 3:0-Führung. Darmstadt hatte Schwierigkeiten mit unserer offensiven Spielanlage“, lobte Jerzewski, der sich außerdem über die Effizienz seiner Mannschaft freute. Zwar konnten die auf Konter lauernden Hessen durch Danylo Syvak auf 1:3 verkürzen, doch Erik Martori, Alejandro Lopez und erneut Karmazyn machten noch vor der Halbzeitpause das halbe Dutzend voll.

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Hausherren dominant, agierten vor dem gegnerischen Tor aber weniger effektiv. Nach dem 7:1 durch Pavlo Stohniienko gelangen dem Vorletzten aus Darmstadt durch Valentino Zecic und Syvak noch zwei Treffer. Spannend wurde es trotzdem nicht mehr. Erneut Martori und Karmazyn stellten den alten Abstand wieder her, ehe Darmstadts Mounir Sahraoui den Schlusspunkt setzte. Jerzewski hofft, dass es nun so weitergeht. „Genau so müssen wir in jedes Spiel gehen. Entscheidend ist, dass das Team konstant als Einheit auftritt und seine Stärken ausspielt – und das nach Plan“, so der Trainer. „Wer da nicht mitzieht, gehört nicht in den Kader.“ (te)