Gauting will gegen Weßling wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen

GSC-Coach Kaiser: Nur noch sieben Punkte

von Redaktion Würmtal schließen

Drei Spiele, sieben Punkte. So lautet die Rechnung von Michael Kaiser vor dem Saisonfinale in der Kreisklasse 1. „Das könnte zum direkten Klassenerhalt reichen.“

So mutmaßt der Trainer des Gautinger SC, dessen Team aktuell mit vier Punkten Rückstand auf die Nichtabstiegsränge auf einem Relegationsplatz liegt. Die mutmaßlich schwerste Aufgabe steht den Gautingern am Sonntag beim SC Weßling bevor (14 Uhr, Meilinger Weg). „Wir wollen dort etwas mitnehmen. Es muss ja nicht gleich ein Sieg sein“, so Kaiser, der um die Heimstärke des Tabellenzweiten weiß. Mut macht dem Coach vor allem die zuletzt stabile Defensive. Die Viererkette, bestehend aus den Außenverteidigern Florian Fichtel und Alexander Dietzel sowie den sich abwechselnden Innenverteidigern Maximilian Schöle, Christoph Binder und Norbert Merkl, ließ in den vergangenen vier Partien nur ein Gegentor zu. Merkl fällt jedoch wegen einer Nasen-OP voraussichtlich bis Saisonende aus. Auch Daniel Heitzer wird am Sonntag fehlen (Urlaub).

Text: te