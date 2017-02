Gautinger Inklusionsmannschaften-Turnier: Spaß, Fairness und Respekt

Gautinger Erwachsenenteam holt den Titel

Gautinger SC – Gute Stimmung, faire Spiele und ein gelungener Mix aus Kinder-, Jugend- und Erwachsenenteams machten das 1. Hallenfußballturnier der Inklusionsmannschaften in Gauting aus.

inklusion

Sport mit Fairness, Respekt und Toleranz

Gauting – Gute Stimmung, faire Spiele und ein gelungener Mix aus Kinder-, Jugend- und Erwachsenenteams machten das 1. Hallenfußballturnier der Inklusionsmannschaften in Gauting aus. Unter Schirmherrschaft von Landrat Karl Roth, der den Fairnesspokal stiftete, kickten nicht nur Mädchen und Buben um den Turniersieg. Die neu gegründete inklusive Erwachsenenmannschaft des Gautinger SC hatte bei diesem Turnier ihren ersten Einsatz.

Der Wettkampftag zeichnet sich nicht nur dadurch aus, dass nicht der Sieg durch sportliche Leistung an oberster Stelle steht, sondern neben dem Spaß am Fußballspielen die Fairness, das Miteinander, Respekt und Toleranz. Fairplay ist die Grundlage für Inklusionssport. Um diesen Inklusionsgedanken stärker in den Fokus zu nehmen, verpflichteten sich alle Mannschaften einem sogenannten Ehrenkodex, der zum friedlichen Messen der fußballerischen Fähigkeiten auf dem Feld beitragen soll. Darin finden sich Richtlinien zum rücksichtsvollen Umgang auf und rund um das Spielfeld.

Dass es im Eifer jedoch auch sehr leidenschaftlich zugehen kann, dürfte jedem Sportler bekannt sein. Daher freuten sich Teilnehmer wie Veranstalter über die professionelle Schiedsrichterleistung von Andreas Jahl, der jedes Spiel mit viel Einfühlungsvermögen für die besonderen Herausforderungen begleitete. Seine Beobachtungen flossen zusammen mit den Einschätzungen einer Jury in Ehrungen besonderer Spielerinnen und Spieler ein. Nach jedem Vorrundenspiel wurde ein „Player oft the match“ benannt, der während der Partie durch besondere Leistungen herausragte.

Höchstleistungen erbrachten auch die Eltern und Ehrenamtlichen, die durch ihr Engagement für entspannte Stimmung rund um den Turnierverlauf sorgten. Unter Anleitung von Annette Platzer und Robert Stolpa wurden die anspruchsvollen Herausforderungen in den Bereichen Verpflegung, Turnierleitung und Hallentechnik gemeistert. Das Team um Monika Klotz und Jan Krumme gestaltete die reibungslosen Abläufe rund um die Veranstaltung, während die Mannschaften aus Aubing, Gröbenzell, Metten, Olching, Sonthofen und Gauting um die Ränge kämpften. In sportlicher Hinsicht machte letztlich SC Gröbenzell das Rennen mit seinen beiden Mannschaften auf Platz eins und Platz drei. Zweiter wurde der Gautinger SC mit dem Team der mittleren Jahrgänge.

Text: mm

Quelle: fussball-vorort.de