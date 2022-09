Revanche im Gautinger Reserve-Derby: Stockdorfs Zweite siegt 5:1 – GSC-Abteilungsleiter im Tor

Von: Stefan Reich

Augen zu und durch: Die Stockdorfer in den schwarzen Trikots warfen sich den Gautinger Angriffsbemühungen entschlossen entgegen. Die Gautinger kamen so selten zu gefährlichen Abschlüssen. © Dagmar Rutt

Der TV Stockdorf II besiegt den Gautinger SC II. Beide Trainer hatten vor der Partie ihre Mühe gehabt, überhaupt eine Startelf zusammen zu bekommen.

Gauting/Stockdorf – Steffen Groschup musste für die Reserve des Gautinger SC neben einigen A-Jugendlichen auch den Fußball-Abteilungsleiter Robert Stolpa als Torwart aufbieten, der seit Jahren nicht mehr aktiv auf dem Platz gestanden war. „Das macht auch nicht jeder“, stellte Groschup erfreut fest.

Ali Ünal, der die zweite Mannschaft des TV Stockdorf betreute, hatte vor der Partie gar schon über eine Absage nachgedacht. Er musste sich selbst als Einwechselspieler einbringen und auch beim Verein aus dem Gautinger Ortsteil Stockdorf stand später in der Partie mit Robert Frank der Abteilungsleiter auf dem Feld. Nach dem Schlusspfiff sich beide Trainer, dass das B-Klasse-Derby stattgefunden hatte.

Obwohl Gauting mit 1:5 klar den Kürzeren zog, sagte Groschup: „Es war schon okay so.“ Der Sieg der Gäste gehe in Ordnung, aber Kritik an seiner Mannschaft hielt er auch nicht für nötig. So groß sei der Unterschied nicht gewesen.

Ali Ünal musste auch eingestehen, dass seine Mannschaft gar nicht so unglaublich viele Chancen gehabt hatte, aber „es waren eben alle drin“. Damit habe man jetzt doppelt so viele Saisontore wie zuvor auf dem Konto. Und man habe die 2:3-Niederlage aus dem Hinspiel ausgebügelt. „An die haben wir vor dem Spiel auch nochmal erinnert. Und die Jungs waren offensichtlich auch richtig auf ein Derby eingestellt. Damit war ich sehr zufrieden“, sagte Ünal.

Stockdorf ging durch Uchena Asumkonye früh in Führung (6.). Gauting glich durch Nikolas Marwitz zwar schnell aus, doch dann „war meistens am Sechszehner Schluss für uns“, musste Groschup feststellen. Die weiteren Tore für Stockdorf verwandelten Simon Brendel, erneut Asumkonye, Christoph Scheuboeck und Paul Rolle. (Stefan Reich)

Gautinger SC II – TV Stockdorf II 1:5 (1:3)

Gautinger SC II: Stolpa; Höchstatter, Groschup, Bradica, Eck, Binder, Siegel, Fichtner (C), Markwitz, Hagl, Malecki; Rindermann, Zimmer

TV Stockdorf II: Wagner, Scheuboeck, Ost, Asumkonye, Brendel, Buchner, Rolle (C), Baark, Fischer, Güder, Brumm; Ünal, Paripovic, Frank.

Tore: 0:1 Asumkonye (6.), 1:1 Markwitz (10.), 1:2 Brendel (24.), 1:3 Asumkonye (34.), 1:4 Scheuboeck (76.), 1:5 Rolle (79.)