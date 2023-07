Besonderes Jugendturnier des Gautinger SC mit ständig wechselnden Teams

Wie auch schon letztes Jahr wird wieder das Kleeblatt-Turnier in Gauting stattfinden. © Megapix

Der Gautinger SC veranstaltet das Kleeblatt-Turnier für Jugendspieler. Der besondere Modus sorgt dafür, dass die Kicker ständig neue Teams haben.

Gauting – Nach dem erfolgreichen Comeback im vergangenen Jahr findet auch heuer in Gauting wieder das traditionsreiche Kleeblatt-Turnier, das vereinsinterne Jugendfußballturnier für Mannschaften des Gautinger SC, statt: am kommenden Samstag, 8. Juli, ab 11 Uhr in der Lutz-Tietz-Arena (Leutstettener Straße). Dabei gehe es nicht nur um den Sport, schreiben die Organisatoren des Fördervereins Fußball in Gauting (FVFG) in einer Bekanntmachung.

Vielmehr sei es „ein Vereinsfest der besonderen Art. Neben spannenden, intensiven Fußballspielen unserer Sechs- bis 14-Jährigen erwartet die Besucher ein sommerfestlicher Rahmen mit Grillen, Bier, erfrischenden Drinks, Obst, Eis, Kaffee und Kuchen sowie stimmungsvoller Musik und Unterhaltungsformaten.“

Ungewöhnlicher Spielmodus: Jedes Spiel ein anderes Team

Der Turniermodus ist besonders. So bekommt jeder eine individuelle Nummer zugewiesen, anhand derer die Teams vor jedem Spiel im Zufallsprinzip neu zusammengestellt werden, sodass die Buben und Mädchen stets mit verschiedenen Mitspielerinnen und Mitspielern auf dem Feld stehen. E- und F-Jugenden sowie C- und D-Jugenden werden dabei gemischt, um keine allzu großen Altersunterschiede herzustellen.

„So haben alle Spielerinnen und Spieler die Möglichkeit, ihr fußballerisches Können auf einem fairen Niveau zu zeigen“, schreiben die Veranstalter. Während des Turniers sammeln die Spielerinnen und Spieler individuell Punkte für verschiedene Leistungen wie erzielte Tore, Siege und verhinderte Gegentore. Diese Punkte werden am Ende zusammengezählt, um die Siegerinnen und Sieger des Turniers zu ermitteln.

Im vergangenen Jahr hatten sich 120 Jugendfußballer angemeldet

„Das einzigartige Format des Gautinger Kleeblatt-Fußballturniers ermöglicht es den Kids, nicht nur ihre eigenen Fähigkeiten zu zeigen, sondern über den eigenen Jahrgang hinaus ihre älteren oder jüngeren Vereinskolleginnen und -kollegen kennenzulernen und gemeinsam auf dem Spielfeld zu glänzen“, so die Organisatoren.

In den Spielpausen hätten Spieler wie Besucher zudem die Möglichkeit, ihr Können an zwei Torwänden unter Beweis zu stellen. Dabei werde ein Pokal für die meisten erfolgreichen Treffer vergeben. Des Weiteren würden „hochwertige, individualisierbare Trikots – quasi eine limitierte Kleeblatt-Edition – angeboten“. Im vergangenen Jahr hatten sich rund 120 Nachwuchskicker angemeldet. (mm)