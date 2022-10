„Zu viel auf der Wiesn gefeiert“ - Vierte Pleite in Folge für Gautinger SC

Bernd Ziehnert und der Gautinger SC haben erneut verloren. © Bernd Ziehnert

Der Gautinger SC verharrt mit Lokalrivale TSV Pentenried weiter am Tabellenende. „Wahrscheinlich wurde zu viel gemeinsam auf der Wiesn gefeiert“, scherzte GSC-Trainer Bernd Ziehnert.

Eines eint beide Teams auf jeden Fall. Sie halten gut mit den Konkurrenten mit, punkten aber viel zu selten. Das galt auch für den Auftritt des SC am Sonntag bei den ambitionierten Allingern. „Kleinigkeiten haben den Ausschlag gegeben“, konstatierte Ziehnert. Nach frühem Rückstand kamen seine Fußballer stark zurück. Als Sebastian Dietzel per Vollspann nach einer Stunde sogar zur Führung traf, roch es nach einer Überraschung. Doch die Gautinger agierten in der Abwehr zu sorglos. „Ich habe auch die eine oder andere Konditionsschwäche bei unseren Verteidigern ausgemacht“, so Ziehnert. Maximilian Grolik bedankte sich für die Freiheiten und schoss Alling auf Rang zwei. „Einen Punkt hätten wir verdient gehabt“, sagte Ziehnert nach der vierten Niederlage in Folge. (toh)

TSV Alling – Gautinger SC 3:2 (1:1)

„Gautinger SC: Savic; Dreyer, Feser, Roos, Aichberger, Dietzel, Lebek, Schwarzenbach, Richter, Graf, Rindermann; Binder, Diao, Aufhauser, Leib, Bradica

Tore: 1:0 Grolik (11.), 1:1 Aichberger (21.), 1:2 Dietzel (60.), 2:2 Grolik (62.), 3:2 Grolik (86.)