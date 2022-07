Gautinger SC: Klassenerhalt über die Aufstiegsrunde

Gautings Trainer Bernd Ziehnert will den Klassenerhalt schon im Winter sichern. © Dagmar Rutt

Der Gautinger SC will in der nächsten Saison den Klassenerhalt so früh wie möglich klar machen. Gautings Trainer Ziehnert ist optimistisch.

Gauting – Ein Schreckensszenario spukt bei Bernd Ziehnert im Kopf herum. „Am Ende holen wir 18 Punkte, werden Vierter, müssen aber dennoch in der Abstiegsrunde starten“, befürchtet der Trainer des Gautinger SC. Er kann sich mit dem neuen Modus im Fußballkreis Zugspitze noch nicht so recht anfreunden. „Ich denke, es ist unfair“, sagt Ziehnert. Da sich nur die ersten drei Teams der Achter-Gruppe für die Meisterrunde nach der Winterpause qualifizieren, habe dies besonders für den vermutlich knapp gescheiterten Tabellenvierten gravierende Folgen. „Der startet auf einmal mit sechs Punkten in die Abstiegsrunde und muss große Sorgen um den Klassenerhalt haben“, urteilt Ziehnert.

Gautinger SC will Klassenerhalt über Aufstiegsrunde klar machen

Deshalb liegt das Ziel für den GSC auf der Hand. „Wir wollen Dritter werden“, verkündet der neue Gautinger Coach. Damit wäre der Klassenerhalt diesmal bereits im Winter gesichert. Die Würmtaler wollen den Schwung aus dem Saisonfinale, als sie sich in der Relegation gegen Nachbar TSV Pentenried behaupten konnten, mitnehmen. „Offensiv sind wir auf jeden Fall stark genug. Jetzt müssen wir nur noch unsere Defensivprobleme in den Griff bekommen“, sagte Ziehnert. Personell hat sich beim GSC nicht viel getan. „Es verirrt sich nur selten ein Fußballer nach Gauting. Wir müssen alles über die eigene Jugend aufbauen“, stellt der Coach klar.

Gautinger SC Trainer Ziehnert: „Das wird sich nicht wiederholen“

Umso schmerzlicher ist das lange Fehlen von Florian Fichtel, der sich für ein halbes Jahr nach Südafrika verabschiedet. Bei Dennis Meyer, Benedikt Brauner und Kilian Sagner hofft Ziehnert noch darauf, dass das Trio bald wieder an der Leutstettener Straße auftaucht. „Spätestens im Oktober sind sie bestimmt wieder da“, sagt der GSC-Trainer. Eine lange Negativserie wie in der vergangenen Saison dürfen sich die Würmtaler diesmal nicht erlauben, wenn sie Dritter werden möchten. „Da ist aber auch viel Negatives zusammengekommen. Das wird sich nicht wiederholen“, mutmaßt Ziehnert.

Als Favoriten für die ersten zwei Plätze sieht er die Reserve des TSV Gilching-Argelsried und den TSV Oberalting-Seefeld. Gegen die Pilsenseer bestreiten die Gautinger am Freitag, 5. August, ihr Auftaktspiel. „Leider ohne unsere Leistungsträger Sebastian Lebek und Julian Feser. Da wird es schwer, den Erfolg von vor einem Jahr zu wiederholen“, fürchtet Ziehnert. Damals hatte der GSC den Favoriten am ersten Spieltag mit einem 4:2 geschockt.