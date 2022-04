Gautinger SC kooperiert mit Brauerei: Künftig wird bei Heimspielen Starnberger Bier ausgeschenkt

Freuen sich über die neue Kooperation: Leonhard Ehrl, Vertriebsleiter des Starnberger Brauhauses, sowie Klaus Rusche und Oliver Stollbert vom Gautinger SC (v.l.). © Niko Dreyer

Die Fans des Gautinger SC können sich dank der Kooperation des Kreisklassisten mit dem Starnberger Brauhaus in Zukunft auf das Starnberger Helles freuen.

Gauting – Gemeinsam Spaß haben und sowohl Siege als auch Niederlagen feiern: Das funktioniert bei den Fußballern des Gautinger SC traditionell gut. Umso mehr freut sich die Fußballabteilung laut Pressemitteilung über die neue Kooperation mit dem Starnberger Brauhaus. Fortan soll bei den Heimspielen der Herren nur noch Starnberger Helles ausgeschenkt werden.

Oliver Stollbert, GSC-Fußballabteilungsleiter, sagte beim Termin in der Brauerei: „Fußball ist weniger Schampus und Kaviar, sondern mehr Bier und Tradition. Das soll auch zukünftig so sein, denn Fußball muss bodenständig, nahbar und verständlich bleiben. Diese Werte werden auch bei unserem neuen Partner und in seiner Braukunst so gelebt.“ Leonhard Ehrl, Vertriebsleiter des Brauhauses, ergänzte: „Wir leben nicht nur die Leidenschaft zum Bier, die Liebe zur Region und seinen Menschen, wir fördern auch diesen Zusammenhalt und somit insbesondere die Vereine. Und dies wirklich gerne.“

Florian Schuh, Gründer des Starnberger Brauhauses, habe einst auf die Frage, was das Schönste sei, das seinem Bier passieren könne, mit „Von Fans getrunken zu werden“ geantwortet, heißt es in der Pressemitteilung. Diesem Wunsch wollen die Gautinger nun gerne nachkommen. (mm)