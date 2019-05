Kaiser: „So viele Spieler hatte ich noch nie“

GSC-Coach kann sein Glück kaum fassen

von Tobias Empl schließen

Der Gautinger SC befindet sich aktuell im Aufwärtstrend. „Wir haben einen Lauf“, sagt Trainer Michael Kaiser vor dem Auswärtsspiel beim TSV Fürstenfeldbruck West (Sonntag, 14 Uhr, Cerveteristraße).

Gauting – In den jüngsten drei Partien holten die GSC-Kicker sechs Punkte und kassierten nur ein Gegentor, beim unglücklichen 0:1 gegen Spitzenreiter TSV Moorenweis.

Wie schon in den vergangenen Spielzeiten läuft es für Gauting nach der Winterpause insgesamt besser: Dem Aufsteiger gelangen in den sieben Spielen des laufenden Jahres vier Siege und damit zwölf Punkte. Mit 13 Zählern aus 17 Spielen war die Quote vor dem Winter deutlich schlechter. Bis auf den zur Relegation berechtigenden 13. Platz haben sich die Gautinger bereits vorgearbeitet, und auch ein direkter Nichtabstiegsplatz ist bei drei Zählern Rückstand auf die Konkurrenz wieder in greifbarer Nähe.

Mut macht Kaiser auch die Personalsituation. Mit einem 16-Mann-Kader – inklusive Urlaubsrückkehrer Kilian Sagner – reist seine Mannschaft zu den fünftplatzierten Bruckern. „So viele Spieler hatte ich noch nie“, sagt der GSC-Coach schmunzelnd. Bei den Gastgebern fehlt hingegen Toptorjäger Muzzafer Gür wegen einer Rotsperre.