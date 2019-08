Nach starkem Start: Gautinger SC mit „Selbstvertrauen“ gegen FSV Aufkirchen

Uwe Lehner und der Gautinger SC gehen mit ordentlich Selbstvertrauen in das dritte Saisonspiel.

Sechs Punkte aus zwei Spielen

von Niko Aretin schließen

Sechs Punkte hat der Gautinger SC nach den jüngsten Siegen beim TSV FFB West (3:2) und gegen Emmering (4:1) bereits auf dem Konto, und das, obwohl noch etliche Stammspieler fehlen.

„Das gibt natürlich Selbstvertrauen“, sagt GSC-Coach Uwe Lehner, der aber auf die Euphoriebremse tritt. „Man muss das einordnen. Der Sieg gegen Bruck lag vor allem daran, dass wir lange gegen zehn Mann gespielt haben. Gegen Emmering war der Sieg verdient, aber beim Gegner haben da auch einige Leute gefehlt. Das nächste Spiel geht wieder bei null los.“ Heute Abend muss Gauting beim FSV Aufkirchen ran (19.30 Uhr, Maisacher Straße).

„Bei Aufkirchen gibt es ein paar gefährliche Spieler, gerade in der Offensive“, so der Gautinger Coach. Sollte er beim Studium der gegnerischen Aufstellung kurz vor dem Spiel die entsprechenden Namen nicht finden, erwägt Lehner einen kurzfristigen Taktikwechsel. Schon gegen Emmering wurde dies erfolgreich praktiziert. Im Wissen, dass der Gegner ersatzgeschwächt auflaufen würde, verwarf Lehner die eigentlich geplante 4-5-1-Grundordnung und zog Moritz Rindermann neben Sebastian Lebek in die Sturmspitze. Auch diesmal ist das 4-4-2 eine Option, auch weil mit Lasse Mayer ein weiterer Angreifer wieder zur Verfügung steht. Auch Florian Fichtel ist zurück im Kader, dafür fehlen diesmal Helmut Merkl und Kilian Sagner.