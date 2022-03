Gautinger SC: Neuer Spendenzweck der Lauf-Challenge - Ukraine anstatt Pflegekräfte

Der Gautinger SC läuft auch dieses Jahr für den guten Zweck. © Rusche/GSC

Mit den Erlösen der Lauf-Challenge wollte der Gautinger SC eigentlich den Pflegekräften danken. Nun soll das Geld ukrainischen Flüchtlingen zu Gute kommen.

Gauting – Die Veranstalter der Lauf-Challenge des Gautinger SC haben sich angesichts der dramatischen Situation in der Ukraine in Abstimmung mit der Gautinger Lungenfachklinik dazu entschieden, die gesamten Spendengelder der AWO-Klawotte Gauting zu überantworten. Die Pflegekräfte der Klinik, denen die Challenge ursprünglich gewidmet worden war, begrüßen die Entscheidung, schreibt das Organisationsteam in einer Pressemitteilung.

Für die diesjährige vierwöchige Challenge, die die Fußballer auch als konditionelle Vorbereitung auf die kommende Saison sahen, sammelten sie in 260 Läufen 2200 Kilometer. Möglich gemacht worden war die Challenge dank der Unterstützung diverser Sponsoren sowie von Bürgermeisterin und Schirmherrin Brigitte Kössinger. Das „WeThankYou“-Motto galt als Dankesbotschaft an die Pflegekräfte, Therapeuten, Ärzte, Reinigungs- und Servicekräfte, die auf den vier Corona-Stationen der Asklepios-Lungenfachklinik während der vergangenen und der aktuellen Corona-Welle Großes geleistet haben, so das Organisationsteam.

Mithilfe der Läufer und Sponsoren sollten Gastro-Geschenkgutscheine bei den drei Gautinger Wirtschaften Pizzeria Cosa Nostra, Restaurant Stefano und Gaststätte Zadar gekauft und an die Mitarbeiter der Lungenklinik übergeben werden – als Zeichen der Wertschätzung und der Anerkennung für die herausragende Leistung. Etwa 70 Pflegekräfte sind auf den Corona-Stationen im Einsatz, dazu rund 25 Ärzte, Reinigungs- und Servicekräfte sowie diverse Therapeuten, denen der Erlös der Challenge zugutekommen sollte.

Die dramatische Lage in der Ukraine erschütterte die Organisatoren jedoch so sehr, dass sie die Challenge sowie die Mittelverwendung neu ausrichten: Die Klawotte Gauting war bereits an den ersten Hilfslieferungen in die Ukraine aktiv beteiligt und konnte schnell helfen, weil es eine Partner-Klawotte in Rumänien gibt, so das Organisationsteam. Die Hilfslieferungen gingen von dort aus an die rumänisch-ukrainische Grenze. Mit den ersten Spendengeldern wurden warmes Essen und weitere Lebensmittel finanziert, auch wurde ein Waisenhaus in der Ukraine beliefert. Die Klawotte Gauting sagte dem GSC zu, die Spendengelder für ukrainische Flüchtlinge und speziell für Flüchtlingskinder in Gauting zu verwenden. mm