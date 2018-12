Gautinger SC scheidet in Vorrunde aus - Lasse Mayer mit Schulterverletzung

Platz drei nach der Vorrunde

von Dieter Metzler schließen

Das Finale zur Futsal-Meisterschaft der Spielgruppe Nord findet ohne den Gautinger SC statt. Der Fußball-Kreisklassist schied gestern in der Vorrunde in Hechendorf aus.

Drei Punkte am „grünen Tisch“ und ein erkämpfter Zähler waren gesternvormittag zu wenig für den Gautinger SC, der nach sieben Jahren mal wieder an einem Hallenturnier der Spielgruppe Nord teilnahm. Am Ende schied die vom Trainer der zweiten Mannschaft, Bernd Zienert, betreuten Gautinger in der Hechendorfer Halle am Schluchtweg als Vorrundendritter vorzeitig aus.

Nachdem der FC Emmering unentschuldigt dem Turnier ferngeblieben war, wurde die Auftaktbegegnung der Gautinger mit einem 2:0-Sieg gewertet. Im zweiten Spiel gegen die Landesligaelf des SC Olching fehlten dem GSC ganze sieben Sekunden zu einer Sensation. Das 1:0 für den SCO ging zwar in Ordnung, aber ärgerlich war es dennoch für die Würmtaler. Das nächste Spiel der Gautinger wurde überschattet von der Schulterverletzung von Lasse Mayer, der von Zienert ins Seefelder Krankenhaus gebracht wurde. Wildenroth siegte mit 3:1. Im letzten Spiel trotzten die Gautinger ohne Auswechselspieler dem ASV Biburg immerhin ein 1:1 ab, womit man die punktgleichen Biburger noch auf Platz vier verwies. dm