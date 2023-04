„Zurzeit herrscht ein richtig guter Flow“ - Gautinger SC gewinnt erneut

Sebastian Dietzel traf doppelt für den GSC. © Gautinger SC

Sechs Punkte, 6:0 Tore – besser hätte der Start in die Abstiegsrunde für die Kreisklasse-Kicker des Gautinger SC kaum laufen können.

Gauting – Nach dem 2:0 in Türkenfeld glückte auch die Heimpremiere. „Zurzeit herrscht ein richtig guter Flow“, sagte GSC-Trainer Bernd Ziehnert nach dem 4:0-Sieg gegen den SV Hohenfurch. Weder spielerisch noch kämpferisch hatte er am Auftritt seines Teams auf dem schwer zu bespielenden Platz etwas auszusetzen. „Die Spieler sind voll bei der Sache und treffen auf dem Platz selbst die Entscheidungen.“

Nach zwölf Minuten traf Sebastian Dietzel auf Zuspiel von Maximilian Köllner per Vollspannschuss in den Winkel. „Da gab es nichts zu halten“, so Ziehnert. In der 27. Minute legte Dietzel nach Vorlage von Moritz Rindermann sein zweites Tor nach. „Fast eine Kopie, nur nicht ganz so wuchtig“, sagte Gautings Coach. Im zweiten Durchgang gelang Danis Hasanbegovic unter Mithilfe des Hohenfurcher Torhüters ein Freistoßtor (54.), Leon Schwarzenbach setzte nach Flanke von Merlin Knief per Kopf den Schlusspunkt (68.). (te)

Gautinger SC – SV Hohenfurch 4:0 (2:0)

Gautinger SC: Frey; Dreyer, N.Graf, Schwarzenbach, Dietzel (C), Mertens, M.Rindermann, Binder, Köllner, Sagner, Knief; Roos, Hasanbegovic

Tore: 1:0, 2:0 Dietzel (12., 27.), 3:0 Hasanbegovic (54.), 4:0 Schwarzenbach (68.)

Gelb-Rote Karte: Herz/Hohenfurch (83./83., wiederh. Meckern)