Gautinger SC trumpft im Relegations-Hinspiel auf

1:0-Sieg beim TSV Gernlinden

von Michael Grözinger schließen

Der Gautinger SC hat sich im Hinspiel der Relegation zur Kreisklasse eine gute Ausgangsposition erarbeitet. Beim TSV Gernlinden gewann die Mannschaft von Trainer Michael Kaiser knapp mit 1:0.

Der war zwar durchaus zufrieden mit der Leistung seines Teams, meinte aber auch: „Wir haben vergessen, das zweite Auswärtstor nachzulegen. Das Ding ist noch nicht entschieden.“

Die Gautinger erwischten im Regen einen Blitzstart und kamen früh zum Treffer des Abends: Mit der ersten Chance erzielte Sebastian Lebek das 1:0 für den Gast (2.). Auch in der Folge blieb die Kaiser-Elf spielbestimmend. Ihre Feldüberlegenheit konnte sie jedoch nicht in weitere Tore ummünzen, meist fehlte es an der Genauigkeit im letzten Zuspiel. Nach rund einer halben Stunde wachten auch die Gastgeber auf. Der TSV übernahm die Kontrolle und erarbeitete sich seinerseits ein paar gute Chancen, blieb im Abschluss aber zu harmlos: Einmal musste GSC-Keeper Simon Hennen eingreifen, die restlichen Schüsse verfehlten seinen Kasten.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Kontrahenten noch zur einen oder anderen Gelegenheit – absolut zwingend waren beide nicht. „Es war ein hartes Stück Arbeit und mehr als ordentlich von meiner Abwehr“, lobte Kaiser und hob einen Spieler dabei besonders hervor: Maximilian Schoele schaffte es, Gernlindens Spielmacher Dominik Litwin aus der Partie zu nehmen. Dank des Auswärtserfolgs können die Gautinger nach ihrer „Kampfleistung“ (Kaiser) mit breiter Brust ins Rückspiel am Sonntag vor eigenem Publikum gehen. mg

TSV Gernlinden – Gautinger SC 0:1 (0:1)

TSV Gernlinden: Bauernfeind; Sander, Gschwandtner (C), Kink, Kerschberger, Rohrmaier, Altmann, Litwin, Huber, Hartmann, Sixt; Lüdtke, Hartmann, Brennessel

Gautinger SC:Hennen; Schoele, Binder, N.Merkl, Brauner, Golden, Sagner, M.Rindermann, Heitzer, Feser (C), Lebek; Schwarzenbach, Graf

Tor: 0:1 Lebek (2.)