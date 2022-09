Wiedersehen nach dem Relegationsspektakel: Gauting empfängt Pentenried

Teilen

Einer von bislang drei Torschützen des TSV Pentenried in der Kreisklasse ist Tuncay Karaduman. A-Foto: Dagmar Rutt © DAGMAR RUTT

Wenn Michael Möhwald, Kapitän und Fußballabteilungsleiter des TSV Pentenried, an die Relegationsspiele im Sommer zurückdenkt, ist ihm die Begeisterung immer noch anzumerken.

Gauting/Pentenried – Ausgerechnet gegen Nachbar Gautinger SC spielten die Römerfelder in Hin- und Rückspiel um den Aufstieg in die Kreisklasse. „Die Derbys waren der Wahnsinn“, sagt Möhwald.

Mehr als 500 zahlende Zuschauer wohnten dem spektakulären 4:4 in Gauting bei. Zum Rückspiel, in dem sich der GSC 1:0 durchsetzte, kamen fast 900 Fans und sorgten bei strömendem Regen für eine tolle Atmosphäre. „Da waren Leute am Sportplatz, die man zuvor jahrelang nicht gesehen hat. Es hat allen Beteiligten viel bedeutet und richtig Spaß gemacht“, so Möhwald.

Jubeln durfte am Ende Gauting, doch der TSV setzte sich in der Lucky-Loser-Runde gegen Germering durch und feierte doch noch den Aufstieg. In der Kreisklasse treffen am Sonntag, 14 Uhr, beide Teams erneut aufeinander – wie es sich GSC-Kapitän Julian Feser unmittelbar nach dem Rückspiel gewünscht hatte. Der Zuschauer-Andrang in der Gautinger Lutz-Tietz-Arena wird aber wohl deutlich geringer ausfallen als in der Relegation. „Damals haben beide Mannschaften alles aufgefahren, was sie hatten. Ich glaube nicht, dass so viel los sein wird“, vermutet Möhwald.

Die Euphorie ist sowohl in Gauting als auch in Pentenried recht schnell verflogen. Beide Teams zählen zu den Leidtragenden des frühen Saisonstarts Anfang August. „Ich kann keinem Kreisklasse-Spieler vorschreiben, wann er in den Urlaub fährt“, sagt Möhwald. Er selbst hat zwar seine Verletzung auskuriert, war zuletzt aber ebenfalls am Strand statt auf dem Trainingsplatz zu finden und rechnet daher eher nicht mit einem Startelfeinsatz.

Die Aufstellungen in der bisherigen Saison haben bei beiden Teams wenig mit denen in der Relegation zu tun. „So schlimm wie in diesem Jahr war es noch nie. Bei uns standen Spieler in der Startelf, die letztes Jahr in der C-Klasse auf der Bank saßen“, klagt Möhwald. Topangreifer Quirin Wiedemann kam bisher noch gar nicht zum Einsatz. Nun ist er allerdings aus dem Urlaub zurück – und laut Möhwald ohnehin „fit wie ein Turnschuh“.

Immerhin drei Punkte haben die Pentenrieder mit ihrer Rumpftruppe bisher eingefahren, dank eines 2:1-Arbeitssiegs beim FC Puchheim. Ebenfalls drei Zähler haben die Gautinger vorzuweisen, diese holten sie allerdings am Grünen Tisch, nachdem sie beim TSV Oberalting-Seefeld 1:3 verloren hatten, das Spiel aber nachträglich für den GSC gewertet wurde. Zu den zahlreichen Urlaubern kommen bei Gauting noch mehrere Verletzte, etwa die wichtigen Offensivspieler Moritz Rindermann und Sebastian Lebek. Dennoch schlug sich die Elf beim 0:1 gegen Tabellenführer TSV Gilching-Argelsried II zuletzt wacker – und anders als die Landesliga-Reserve ist Pentenried definitiv ein Gegner auf Augenhöhe. „Das Spiel wird sehr wichtig. Ich hoffe, dass wir da die Wende einleiten“, so Trainer Bernd Ziehnert.

Die Derby-Statistik spricht für den GSC. In fünf von sechs Duellen in den vergangenen zehn Jahren gingen die Gautinger als Sieger vom Platz, nur das Relegationshinspiel endete Unentschieden. (te)